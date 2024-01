Attributions des ministres : à la culture, ça régule bien

Pour ouvrir son mandat à Matignon, Gabriel Attal s'est penché sur les attributions de ses ministres, avec plusieurs décrets publiés simultanément. Lors du Conseil des ministres du 24 janvier dernier, il les a présentés, en cadrant ses intentions : il s'agit de définir « les compétences de chaque ministre » et de préciser « les services placés sous leur autorité ».

Ils créent une dynamique et appellent une collaboration étroite entre les ministres dans plusieurs domaines de l'action gouvernementale. – Communiqué de Gabriel Attal, le 24 janvier 2024

La rue de Valois n'échappe pas à ces nouvelles attributions, mais le décret n° 2024-34 ne sera pas trop complexe à assimiler. La seule différence avec le précédent, qui remonte à 2022 avec l'arrivée de Rima Abdul-Malak, réside dans la mention du « Pôle d'expertise de la régulation numérique ».

« Conjointement avec le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique », précise le texte, la ministre de la Culture a autorité sur ce service à compétence nationale.

Le PEReN, créé en 2020, est un « centre d’expertise en science des données mobilisables par les services de l’État et les autorités administratives indépendantes le souhaitant ». Il fournit « un appui aux services ayant des compétences de régulation dans la mise en œuvre de celle-ci » et apporte aussi « son expertise dans le cadre de travaux de recherche commandités par des services de l’État, en réalisant des études à caractère exploratoire ou scientifique ».

Autrement dit, il vient informer et soutenir les activités et décisions de l'État lorsqu'il s'agit de réguler et d'encadrer les activités des plateformes numériques. Il étudie ces dernières, mais n'est pas une instance de régulation pour autant.

La ministre de la Culture pourra mobiliser le PEReN pour effectuer une de ses attributions, à savoir « la politique de régulation des plateformes numériques » (article 1). Ce qui n'empêchera pas non plus la rue de Valois de veiller « au développement et à la valorisation des contenus et services culturels numériques » (article 1 toujours).

Le décret du 24 janvier 2024 est accessible à cette adresse.

Photographie : le ministère de la Culture, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)