JC Lattès : Marie Grée rejoint Mahir Guven et le label La Grenade

Après avoir étudié les lettres et l'histoire à la Sorbonne et occupé un poste d'assistante d'édition chez Robert Laffont, Marie Grée a rejoint les Éditions Bouquins en tant qu'éditrice junior, se spécialisant dans la fiction et la non-fiction pendant trois ans.

La Grenade travaille à redéfinir le paysage éditorial depuis quatre ans, en mettant en avant des voix nouvelles et singulières dans le monde littéraire.

Avec des œuvres telles que La Sainte touche de Djamel Cherigui, Des Réveilleurs de soleil d’Oxmo Puccino, le roman graphique, Oum Kalthoum – Naissance d’une diva, et Le Dictionnaire critique Orelsan de Nicolas Krastev-Mckinnon, La Grenade entend poursuivre la mission qu'elle s'est donnée.

L'année 2024 a débuté avec le premier roman de Margaux Leridon, La Fille de la bande, et continuera en février avec Plus haut que la tour Eiffel, un roman en vers libres du rappeur Kohndo. En mars, est prévu Le Radiateur, un road trip burlesque de Gonzague Pillon, et en mai, le premier roman de Nicolas Rogès.