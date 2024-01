Antoinette Fouque : comment rendre les femmes plus visibles

« Cofondatrice du Mouvement de Libération des Femmes (MLF) en 1968, Antoinette Fouque a donné à ce mouvement une dimension philosophique en alliant pensée et action, inconscient et Histoire, psychanalyse et politique, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour penser la différence des sexes », explique la maison.

« Plus qu’un mouvement social recherchant la simple égalité économique et juridique, elle l’a envisagé comme un “mouvement de civilisation”, “une révolution du symbolique” porteuse de mutations profondes pour l’espèce humaine grâce à l’entrée des femmes dans leur condition historique. »

Fin 1972, elle fonda la maison d’édition qui porte aujourd’hui son nom, quatre années après avoir initié le MLF, avec Monique Wittig et Josiane Chanel, dans la foulée de Mai 68. Première maison d’édition en Europe dédiée à l’écriture et aux luttes des femmes, sa naissance est saluée comme un événement majeur dans le paysage culturel de l’époque, alors que paraissent au printemps 1974 les trois premiers livres.

Elle impulsera alors une libération de la parole comme de l’écriture des femmes avec des textes aux thèmes subversifs et novateurs tandis que les luttes des femmes se multiplient et s’amplifient dans le monde entier, ce dont la maison d’édition se fait également l’écho. L’initiative, pionnière, produit un « nouveau rapport aux textes de femmes » : les grands éditeurs ouvrent enfin largement leur porte aux écrivaines.

Avec près de 1000 titres publiés depuis leur création, les éditions des femmes-Antoinette Fouque poursuivent ainsi leur route, dans le désir de faire vivre et transmettre aux nouvelles générations cet apport culturel et politique exceptionnel, de continuer à se faire l’écho des luttes actuelles des femmes et de faire connaître une nouvelle génération d’écrivaines en recherche.

« Créer une maison d’édition à la fin de 1973, c’était donner lieu à ces multiples exigences, c’était réaliser une part du rêve d’abolition des frontières langagières, accomplir une nouvelle étape de libération. Aux éditions Des femmes, aucune littérature, aucune écriture ne sera jamais étrangère. » – Antoinette Fouque (1er octobre 1936-20 février 2014 – « Notre politique éditoriale est une poéthique », 1992, in Il y a deux sexes. Essais de féminologie, Gallimard, coll. Le Débat, 1995- 2004, folio n°161)

C’est ce premier anniversaire qui sera à l’honneur de la journée du 9 mars, avec une série d’événements qui prendront place au cours de l’année. Trois tables rondes auront lieu sur les thématiques « S’engager », « Penser » et « Créer » ainsi que des lectures, une exposition, des projections de films et une soirée de gala.

« Les femmes, aux côtés desquelles [Antoinette Fouque] a été engagée dans le monde entier durant toutes ces années, sont au cœur de tous ses combats, qu’il s’agisse du combat contre les violences, pour le droit à la maîtrise de la fécondité, la parité ou l’accès à une création libre », souligne la maison.

Et de conclure : « Il s’agissait de comprendre les raisons de l’effacement des femmes, de leur exclusion du monde, de leur maltraitance universelle, de mettre au jour les racines de la misogynie pour qu’elles puissent exister pleinement. Ses combats ont ainsi modifié la condition historique des femmes et dessiné le devenir de la civilisation, pour ce qu’elle nomme “un nouveau contrat humain” entre les sexes. »



Campus des Cordeliers, 15, rue de l’École-de-Médecine, 75006 Paris