Brûle-Frontières, la nouvelle collection de Chandeigne, maison de la lusophonie

Cette collection vise à ouvrir un espace aux voix longtemps confinées, inouïes ou ignorées dans la littérature, explorant la complexité de l'entre-deux linguistique, social et culturel. Elle entend mettre l'accent sur la richesse des identités multiples pour dépasser les clichés.

La mémoire contre l'exclusion

Le nom de la collection, Brûle-Frontières a été choisi pour sa beauté et sa force évocatrice, symbolisant un appel puissant à une nouvelle génération d'écrivains et de penseurs, qu'ils soient en France ou ailleurs dans le monde.

Le premier livre de la collection, Souvenirs d’un futur radieux de José Vieira, est une œuvre autobiographique. Ce dernier, né au Portugal et ayant immigré en France à l'âge de sept ans, y relate les souvenirs de son enfance dans les bidonvilles franciliens et l'expérience de l'exil.

Dans les années 1980, il a été un membre actif du groupe Convergence 84 pour l’Égalité. Au cours de sa carrière, il a réalisé une trentaine de documentaires, se concentrant sur l'immigration en France, en s'appuyant sur son expérience personnelle et les récits individuels rencontrés.

Dans son travail, il établit un lien entre le passé et le présent et soulève des questions sur la double culture, la mémoire et la lutte contre l'oubli et l'exclusion. Ce livre est une célébration du métissage des peuples et un appel à la tolérance, se distinguant par son langage poétique.

Depuis 2001, avec La photo déchirée, il a entamé un cycle de travaux sur l'immigration portugaise, en la mettant en perspective avec les flux migratoires récents de Roumanie, d'Afrique de l'Ouest et d'autres régions du monde.

Ana Maria Torres, née de parents portugais, est passionnée par la lusophonie, s'exprimant à travers la lecture, l'écriture, la traduction et maintenant l'édition. Elle œuvre aussi en tant que libraire à Paris.

Mylène Contival, issue d'une famille franco-portugaise, utilise la littérature et la traduction pour explorer et maintenir le lien entre la France et le Portugal. Elle a rejoint Chandeigne en 2016 et cette collection est un moyen pour elle de valoriser la culture « mixte » dans toute sa multiplicité et complexité.

Crédits photo : Éditions Chandeigne