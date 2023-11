Seconde lecture : une boutique éphémère dédié au livre d'occasion à Lille

Poursuivant sa logique d’entreprise à mission, le 1er libraire indépendant multi-enseigne a intégré dans son écosystème le cycle de l’économie circulaire, et ce depuis quelques mois. Depuis ce jeudi 2 novembre, et sous l’enseigne Furet du Nord, c’est au centre Westfield Euralille que NOSOLI lance pour 6 mois un concept inédit de librairie dédiée exclusivement aux livres d’occasion et aux livres neufs à prix réduit.

Sur un peu plus de 250 m2, on peut y retrouver près de 1700 références à petits prix, à travers une offre riche et éclectique : les rayons de livres Jeunesse, BD, Cuisine, Loisirs, Littérature, Policier, Histoire, y sont principalement représentés. Autant d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’années qui se profilent.

Pour Cyril Olivier, PDG du groupe NOSOLI, et Jeremy Desprets, directeur du centre Westfield Euralille, c’est aussi le fruit d’une collaboration vertueuse entre deux acteurs du commerce lillois, autour d’une offre citoyenne et responsable, la seconde main, qui s’inscrit dans les valeurs communes. La boutique se trouve au centre Westfield Euralille, niveau O, face à Carrefour — Horaires : 9 h 30-20 h.

Géré par Unibail-Rodamco-Westfield, Westfield Euralille renforce son attractivité avec des enseignes comme Primark, Uniqlo et Adidas. Situé au cœur du 3e quartier d'affaires français, il est central dans l'évolution d'un territoire dynamique, attirant de nouveaux résidents et entreprises, notamment avec Euralille3000. Avec plus de 130 boutiques, c'est un hub de tendances pour 14,5M de visiteurs annuels.

Le groupe NOSOLI possède 30 librairies en France, étant le 1er libraire national. Il domine la vente B2B avec decitrepro.fr et a une forte présence en ligne avec 3 sites BtoC. Ils gèrent une base de 2M de livres et ont des sites à Tourcoing et Lyon. Avec 750 employés, leur CA est de 160M€ HT en 2022.

Crédits photo © Nosoli