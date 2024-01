Frédéric Taddeï lance sa collection de livres chez Grasset

Frédéric Taddeï, connu pour sa participation à Nulle part ailleurs, et son rôle d'animateur pour D'art d'art, Ce soir (ou jamais !) ou Interdit d'interdire, s'associe à Grasset pour une série de livres regroupant des anecdotes sur diverses personnalités selon l'âge. 15 ouvrages sont prévus, des 15 ans aux 50 ans.

Voici un résumé pour le volume concernant le 17e anniversaire :

Chaque âge est un lieu de la vie où nous résidons tous à un moment. Des siècles séparent César Borgia, Cardi B, Arthur Rimbaud, Edith Piaf et Elon Musk, mais tous ont eu un jour 17 ans : le premier devenait archevêque, la suivante travaillait comme caissière, le troisième composait Voyelles, sa voisine s'initiait à la crèmerie, et le dernier était sans le sou. Le succès et les échecs ne connaissent pas d'âge.

À 17 ans, on peut être exclu du lycée ou remporter un prix Nobel, être une célébrité sur TikTok avec 37 millions d'abonnés ou finir dans un établissement pour mineurs. Et, comme dans tout quartier, il y a des chemins divergents : on peut se transformer en Marco Polo ou Billie Eilish, devenir Nabilla ou Kevin Hart, Serena Williams ou Jesse James.