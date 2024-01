Les amis de la BD : coup de coeur de janvier pour Échecs

Les portes d'un tramway s'ouvrent et un jeune homme se sent irrésistiblement attiré par une femme qu'il ne recroisera jamais. Cet événement marque le début de notre histoire, où les différents personnages, tous en train de faire naufrage dans leurs relations personnelles, sont semblables aux pièces d'un jeu d'échecs.

Deux pions placés l'un en face de l'autre forment un vieux couple, ils sont bloqués, personne n'a plus besoin d'eux et ils ne peuvent plus avancer. Les fous sont de jeunes amoureux qui se croisent sans jamais se comprendre ni se mélanger réellement, chacun incapable de quitter sa couleur. Le cavalier, quant à lui, jouit d'une certaine liberté pour sauter par-dessus les autres pièces, mais reste vulnérable, car même s'il peut sembler insaisissable, il peut être capturé par un simple pion.

Tous ces protagonistes avancent, se confrontent, et naviguent à travers leurs vies comme s'ils évoluaient sur un échiquier. Ils sont tous liés les uns aux autres sans en avoir conscience, et ils s'apprêtent à participer à un jeu qui changera leur destin.

Une bande dessinée qui cherche à retranscrire la grande complexité des relations personnelles, et la manière avec laquelle on fait tous comme on peut, avec les armes qui sont les nôtres et la position dans laquelle l'on se trouve.

Crédits image : Échecs / Grand Angle