"Trop humain, c'est la nostalgie d'une salle de bal où je n’ai jamais dansé"

Au cœur de mon village, la maison de ma tante - maison qui faisait autrefois épicerie, café, hôtel et bal - a été mise en vente. La commune l’a rachetée et a organisé une journée portes ouvertes. De jeunes architectes répondaient aux questions des gens du village, recueillaient leurs suggestions sur ce qu’ils souhaitaient que cette maison redevienne pour la communauté.

J’y suis allée. Je n’avais pas revu la salle de bal depuis trente ans. C’était juste avant le premier confinement lié à l’épidémie de COVID.

L’épicerie et le café sont restés ouverts jusqu’au début des années 90, mais quand j’étais gamine, dans les années soixante-dix, la maison ne faisait plus ni hôtel ni bal depuis longtemps.

Ma tante y entreposait alors ses cagettes de légumes, de fruits. Les volets persiennes étaient toujours fermés, la lumière filtrait, zébrée. Ça sentait bon le bois, la pêche et la banane. Je décris la salle de bal dans Trop humain, je la magnifie, juste un peu.

Ces jeunes architectes m’ont d’emblée dit que « le bal », comme disait ma tante, ne pourrait pas être restauré, le parquet était pourri, les murs bleu paon lépreux...

Trop humain est le produit d’une nostalgie pour une salle de bal où je n’ai jamais dansé, et d’une colère, d’une inquiétude profonde, alors qu’on s’enfonce dans le temps du COVID, qu’émergent ces disputes – en famille, entre amis, sur fond de cafouillage des autorités, d’informations « officielles » ou dénichées au hasard sur les réseaux sociaux, scroll, scroll, au doigt mouillé.

Ah, la bonne vieille technique du doigt mouillé à l’heure où l’Intelligence artificielle infiltre nos vies quotidiennes. Confusion des genres, qui m’inspire.

Je bloque sur nos puces électroniques, constituées de quantités infimes de terres et de métaux rares, conducteurs d’énergie, qui animent nos smartphones, nos ordinateurs : toute cette maîtrise très objective du monde physique, des éléments qui le composent pour créer quoi : des artefacts dont on s’empresse - incorrigibles – de faire des tremplins à notre subjectivité, nos fictions, nos jeux vidéos, nos photos retouchées, alors même qu’on prétend les avoir conçus pour aider à la décision, s’informer, penser droit et carré.

C’est sur ces considérations-là que j’ai imaginé cette vieille femme, Suzie, derrière son comptoir, Suzie remontera avec Tchap, au fil de leurs veillées, le temps de sa propre vie.

Pourra-t-il, de corrélation en corrélation, trouver la clef « de tout ce gâchis », comme dit Suzie ? Tchap en aura-t-il le temps ?

Grand écart entre passé et avenir, ce roman interroge la tension insoluble qui nous travaille, nous qui avons un pied sur terre, toujours à déchiffrer le monde physique, toujours à façonner des outils pour entrer en contact avec lui, nous arrimer à sa réalité, et l’autre pied dans un monde fait de représentations, de subjectivité, de phantasmes et d’illusion. « Pas étonnant que ça marche mal ».

Anne Delaflotte Mehdevi

Crédits photo : R. Beaumont (Buchet Chastel)