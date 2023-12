Suisse : l'éditeur de Ramuz, Chappaz et Freudiger s'en est allé

« C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Michel Moret, directeur des Éditions de l’Aire. Avec lui, la maison perd non seulement son chef, mais aussi un ami, un initiateur, un inspirateur lumineux, un passionné de littérature toujours curieux des gens et des choses », partage la maison dans un communiqué.

Et d'ajouter : « La Suisse romande, elle, perd un animateur culturel sans pareil. Il nous manquera beaucoup. »

Une aventure de 45 ans

Michel Moret, né le 13 janvier 1944 à Estavayer-le-Lac, dans le canton de Fribourg, est issu d'une famille d'agriculteurs de onze enfants. Il a commencé sa carrière comme employé des PTT à Lausanne et Pully, avant de se lancer dans le métier de libraire pendant dix ans.

Dans les années cinquante, des élèves et amis de l'helléniste André Bonard créent la revue Rencontre, transformée par la suite en coopérative éditant des traductions classiques grecques. Parmi les traducteurs, Philippe Jaccottet ou Lucien Dallinges. Les éditions Rencontre ont prospéré sous la direction de Pierre-Balthasar de Muralt.

Après des difficultés financières suite à Mai 68, elles suspendent ses activités, avant d'être relancées en 1978 sous le nom des Éditions de l’Aire par Michel Moret. Durant ses 45 ans à la tête de la maison, il a publié plus de 1700 titres. Parmi les auteurs, Raphaël Aubert, Alain Bagnoud, Peter Bichsel, Reynald Freudiger, Blaise Hofmann ou encore Thomas Hürlimann. Pour les 40 ans, en 2018, l'éditeur a publié les 18 volumes du journal de Monique Saint-Hélier.

La diffusion-distribution des publications des Éditions de l'Aire en Suisse est gérée par Servidis, par CEDIF/Pollen en France et en Belgique.

Besoin de lumière

Michel Moret a partagé ses expériences et souvenirs dans plusieurs ouvrages, dont Feuilles et racines en 2001 et Beau comme un vol de canards en 2007. Ses publications comprennent également Danser dans l'air et la lumière (2009), Abécédaire d'un homme libre (2013) et Besoin de lumière (2023).

Il a été récompensé pour son travail éditorial par plusieurs prix, dont le Prix Blancpain en 1991 et le Prix culturel « Edition » de l’Etat de Vaud en 2020.

Le Conseil d’administration des Éditions de l’Aire et « la petite équipe d’employés fidèles » sont formels : « Nous suivrons son exemple pour que vivent le livre, la connaissance, la littérature et la poésie. À ce titre, l’aventure éditoriale des Éditions de l’Aire continue et nous proposerons sous peu un programme des nouveautés pour le premier semestre 2024. »

