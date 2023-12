Claude Villers : la voix mythique de France Inter s'est tue

Né en 1944, Claude Villers grandit dans le Pas-de-Calais. Il enchaine très jeunes divers métiers, d'employé de banque à catcheur de foire. Dès 1961, à seulement 17 ans, il obtient sa carte de presse et écrit pour plusieurs journaux, avant d'officier à la radio à partir de 1962, et pour l'ORTF en 1964.

Correspondant radiophonique à New York, il couvre notamment deux événements mythiques de l'année 1969 : les premiers pas de l'homme sur la Lune, la veille de ses 25 ans, et, quelques semaines plus tard, le festival de Woodstock.

De retour à Paris, il est chargé d'animer une émission quotidienne, À plus d'un titre, dans laquelle il raconte l'histoire américaine ainsi que le mode de vie contemporain des États-Unis. Il s'impose progressivement comme l'une des voix majeures de la radio française et lance, en 1980, Le Tribunal des flagrants délires.

L'émission est une parodie de tribunal, tournée dans un vrai décor et devant un public, dans lequel l'invité est l'accusé, Luis Rego son avocat, Pierre Desproges le Procureur, et Claude Villers — « le massif central » comme le surnommait Desproges – le Président. Le Tribunal des flagrants délires connait un franc succès et recevra de nombreux invités de renoms tels que Renaud, Jean d'Ormesson, Coluche, ou Pierre Perret.

Amoureux des mots et de voyages, amateur de trains et de paquebots, il a écrit de nombreux ouvrages sur ses expéditions. Il a aussi fondé sa propre radio dédiée à l'aventure, Pacific FM, et prêté sa voix à quelques récits de Roald Dahl. Il sera à 3 reprises membre du jury du Festival d'Angoulême.

Il s'est éteint le 16 décembre 2023, à l'âge de 79 ans, dans une maison de convalescence à Mussidan, en Dordogne.

De nombreuses personnalités de la radio lui rendent aujourd'hui hommage : Thomas Snegaroff salue le « conteur hors-pair », Philippe Colin, lui, exprime sa reconnaissance : « À France Inter, nous sommes des nains posés sur les épaules de ces géants de la création radiophonique. So long, Claude. »

Crédits image : Thesupermat, CC BY-SA 3.0