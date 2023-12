Florian Lafani passe de Fleuve à Michel Lafon : "le challenge est enthousiasmant"

L'homme de 44 ans sera responsable du développement des différents segments de l'entreprise, y compris les ressources humaines, la gestion financière et la stratégie digitale. Il contribuera par ailleurs au développement de la fiction, en collaboration avec Maïté Ferracci, la directrice éditoriale.

De son côté, Elsa Lafon continuera de superviser la stratégie globale de l'entreprise et le développement éditorial. « Mon rôle consistera à l'accompagner, et à apporter ma vision au sein de l'entreprise », nous confie Florian Lafani.

Il évoque une « opportunité » offerte par Elsa Lafon : « Le périmètre de la maison d'édition Michel Lafon est plus vaste que la précédente, avec davantage de titres parus et une diversité éditoriale plus large. Mes fonctions seront également plus étendues, ce qui me permettra d'accompagner la croissance des éditions. C'est une occasion unique que je ne pouvais pas laisser passer. »

Et d'ajouter : « Du point de vue d'un éditeur, la perspective est donc très positive, bien que quitter les auteurs et les collaborateurs avec qui j'ai travaillé pendant six ans chez Fleuve n'ait pas été une décision facile. Ces années ont été extrêmement enrichissantes. » Il voit dans ce nouveau poste, « une étape importante dans ma carrière, avec de belles responsabilités dans une maison prestigieuse ».

Florian Lafani tient par ailleurs à préciser : son départ n'est pas lié au changement de propriétaire, et n'a influencé en rien sa décision de changer de crèmerie. Pour preuve : « Je connais bien, par exemple, Marie-Christine Conchon (Ndr : nouvelle Directrice Générale Adjointe d'Editis), c'est elle qui m'a fait venir chez Fleuve, et on s'apprécie. »

Retour à la maison

Il s'agit d'un retour aux sources pour Florian Lafani : entre 2012 et 2018, il a été chez Michel Lafon le responsable du développement numérique et du webmarketing et éditeur, avant de passer directeur du développement éditorial pendant plus d'un an.

Parmi ses hauts faits, les signatures d'Aurélie Valognes et Agnès Martin-Lugand, toutes deux issues de l'autoédition, et aujourd'hui best-sellers de la maison : « Ma double casquette, responsable du développement dans le numérique et éditeur, m'a poussé à m'intéresser sérieusement à l'autoédition, un secteur qui était alors en pleine expansion aux États-Unis, puis en France. En tant qu'éditeur, j'ai pu constater comment ces deux mondes - le livre numérique et l'autoédition - ont fini par se rejoindre. Son essor avait changé la donne, offrant de nouvelles perspectives et des voies inédites pour les auteurs et les éditeurs. C'était porter une attention particulière aux œuvres qui ont pu passer sous le radar des services des manuscrits traditionnels. »

Chez l'éditeur historique des San-Antonio, Fleuve, en tant que directeur éditorial, puis Directeur Général à partir de 2022, il a accompagné des auteurs vers le succès ou dans la perspective de le consolider, tels que Franck Thilliez, Juan Gomez Jurado, Carène Ponte, Cécile Cabanac ou encore Delphine Giraud. .

Durant ses années chez cette filiale d'Editis, des auteurs comme Sonja Delzongle ou Jacques Saussey ont également rejoint l'aventure, constituant de nouvelles belles prises. « J'ai tenté d'établir une feuille de route claire, avec l'objectif de publier moins de livres tout en offrant un meilleur accompagnement, plus approfondi et sur le long terme, aux auteurs et à leurs œuvres », décrit Florian Lafani.

Avant de rejoindre Fleuve éditions, ce dernier est entré en édition auprès de XO Éditions, en tant qu'assistant éditorial, puis responsable du développement numérique. En 2009, il fonde Leezam, une maison d'édition tournée vers les contenus pour le numérique.

Après un an chez Izneo, une plateforme de BD en ligne du groupe Média Participation, en tant que chargé du développement commercial et marketing, fort de ces expériences, il intègre Michel Lafon pour renforcer l'éditeur du côté digital.

Aujourd'hui, de retour dans son ancienne maison, « le challenge est enthousiasmant » : « J'apprécie énormément l'apprentissage et les nouvelles expériences. Changer de poste offre cette opportunité. Passer d'une structure plus petite à une plus grande représente clairement un défi stimulant. »

