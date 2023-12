Stéphanie Ferran, Denis Olivennes et Catherine Lucet intègrent le SNE

Stéphanie Ferran a rejoint le Groupe Hachette en 2017, occupant d'abord le poste de Vice-Présidente chargée du développement commercial, des filiales francophones et du grand export. Depuis, elle a joué un rôle crucial dans l'expansion internationale des auteurs du groupe, la consolidation des relations avec les principaux clients et éditeurs, ainsi que dans l'innovation, notamment dans l'audio.

Elle cumule plus de 25 ans d'expérience dans la direction de grandes entreprises, et est diplômée de l'IEP Paris et d'HEC. Elle est également maître de conférences à Sciences Po depuis 2006 et mentore de jeunes talents.

Denis Olivennes, avec un parcours divers incluant des rôles de direction chez Air France, Canal+, FNAC, et Lagardère Active. Il est le Président du Groupe Editis depuis novembre 2023. Il a également présidé CMI, le deuxième groupe français de presse magazine, et a animé plusieurs émissions littéraires et de débat intellectuel. Denis Olivennes est aussi écrivain, diplômé de l'ENS, agrégé de Lettres Modernes et de l'ENA.

Enfin, Catherine Lucet, Directrice Générale du Groupe Editis depuis novembre 2023, a un parcours diversifié dans l'édition et l'éducation. Elle a dirigé Harlequin Entreprises en France, les éditions Scientifiques et Médicales Elsevier, et les Éditions Nathan. Avant cela, elle a débuté sa carrière au Centre d'Analyse et Prévision du ministère des Affaires Étrangères et a travaillé chez McKinsey. Elle est diplômée de l'École Polytechnique, de l'École des Mines de Paris et titulaire d'un MBA de l'INSEAD.