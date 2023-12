Une première depuis 1834 : l'Assemblée nationale ferme sa bibliothèque

Un imposant vaisseau de 42 mètres de long à rénover : la bibliothèque de l'Assemblée nationale s'est refermée pour une année de travaux. Les préparatifs occupent les équipes depuis quelques semaines déjà, puisque 55.000 documents ont été descendus des étagères, dépoussiérés et soigneusement rangés dans des cartons.

Officiellement née en 1796 dans la loi, et à l'origine destinée à l'Assemblée nationale et au Sénat, la bibliothèque devait abriter « une collection des meilleurs ouvrages sur les objets relatifs aux travaux des différents comités de la Convention nationale », selon un rapport de l'époque.

Au moment de son inauguration, la bibliothèque est gérée par l'abbé Grégoire, figure de la Révolution française et un des cofondateurs de l'Institut de France. La croissance de ses collections est fulgurante, d'abord grâce aux saisies des ouvrages des religieux et des émigrés, puis par un système de dépôt légal semblable à celui qu'assure encore la Bibliothèque nationale de France (celui de l'Assemblée nationale sera aboli en 1828).

Aujourd'hui, le fonds rassemble 700.000 volumes, relatifs au droit, aux sciences politiques, à l'histoire, à l'économie ou encore aux sciences sociales, mais aussi une base de données, des périodiques et différentes thèses. Sans oublier quelque 1900 manuscrits, 80 incunables et de nombreuses éditions rares et originales... Une partie des collections a d'ailleurs pris place dans les sous-sols de la Cour d'honneur, faute d’espace.

Un chantier « historique »

Plusieurs mois de travaux s'ouvrent donc, qui ont « pour objectif de sécuriser les lieux en mauvais état structurel, de garantir la pérennité des collections grâce à un système hygrométrique respectueux des ouvrages reliés, de moderniser l’éclairage et surtout de restaurer les 400 m2 de plafonds peints par le grand peintre Eugène Delacroix ».

Cette fresque lui avait été commandée en 1838, quatre ans après l'installation définitive de la bibliothèque dans ses locaux, et demanda 9 années de travail au total, interrompues par les sessions parlementaires...

La réouverture de la bibliothèque est attendue pour l'année 2025.

L'accès aux documents est, rappelons-le, permis aux députés, évidemment, mais aussi aux sénateurs et députés européens français, aux membres du personnel de l'Assemblée, aux secrétaires des groupes politiques, aux différents collaborateurs. Chercheurs et chercheuses, sur autorisation du Secrétaire général de l'Assemblée nationale et de la Présidence ou du Secrétaire général de la Questure, peuvent également obtenir un sésame.

Photographie : illustration, Jen Gallardo, CC BY-NC-ND 2.0