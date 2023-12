Après le PSG, Netflix publie son livre de cuisine... des séries

Cuisine et grosses marques de divertissement, aussi éloignées de la littérature que l'est une série Netflix par rapport à The Wire... Un Voyage Gastronomique à Travers les Séries est proposé, néanmoins, lequel suggère des associations. Un ouvrage signé Anna Painter, avec des photographies de Beryl Striewski, et traduit en français par Laurent Laget.

Des plats épicés affiliés à la série Narcos, des desserts sucrés inspirés par Le Jeu de la Dame, le Dalgona Candy (bonbon coréen à base de sucre fondu et de bicarbonate de soude) de Squid Game, et même le bourguignon de The Witcher... Mais aussi des plats tirés d'Ozark, Chef’s Table, Emily in Paris... En tout, 70 recettes pour les fans de ces séries, et plus si affinités.

C'est la maison d'édition des licences de la pop culture, Mana Books (filiale d'AC Media qui possède par ailleurs les labels Ki-oon et Lumen), qui porte le projet.

Le projet est plus large Outre-Atlantique : un restaurant Netflix Bites a ouvert à Los Angeles en juin dernier, où sont servis des plats tirés... des séries de Netflix.

Crédits photo : Netflix