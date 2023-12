Nouvelle identité et projets d'avenir pour le Réseau Relief

L’Etoile du nord théâtre, que dirige le trésorier de l’association Relief, Jean François Munnier, accueillait cette journée « autour des objectifs et des valeurs » que le réseau revendique.

Le développement de Relief

À ce jour, seules les régions Hauts de France et Val de Loire sont manquantes – 11 régions en France, en tout, 28 départements et 32 villes. Sans chercher un recrutement à tout crin, le Conseil d’administration espère convaincre d’autres manifestations – tant au Québec qu’en Belgique, mais également en Suisse – de rejoindre les membres actuels.

Mais pour ce faire, quelques impératifs, comme la rémunération des auteurs, sont à respecter : Relief revendique avant toute chose un socle commun. À ce titre, le manifeste établissant les lignes directrices de la structure depuis 2011, date de création de l’association, a été remis à jour en 2023.

Depuis 2005, où le groupement fit ses premiers pas, Relief s’est structuré et la présentation d’un nouveau site s’accompagne d’une identité graphique revue. La plateforme s’articule autour de nouvelles sections, notamment l’espace de Ressources, actuellement en construction pour fournir d’ores et déjà les éléments de base. Il s’accroîtra avec le temps, nourri des apports de chacun. Un pique-nique canadien, en somme.

En attendant une prise de parole pour alerter de nouveau les pouvoirs publics, Relief regarde du côté de la francophonie pour mieux couvrir les territoires et rallier d’autres festivals. Si la France et l’espace européen sont les premiers observés, l’Afrique n’est pas en reste : à Bamako, a été constitué Ramali, Réseau africain des manifestations littéraires.

Vers quelles autres structures internationales s’associer, tout en consolidant les liens avec Ficep — Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris ou encore Rapail, Réseau des arts, de la parole et des arts et initiatives littéraires au Québec.

Partager les expériences autour de l'EAC

Avec un budget de fonctionnement de 35.000 € (soutiens du MCC, de la Sofia et du CFC), Reseau-Relief.fr entend mieux valoriser ses membres – fiche de présentation révisée, calendrier saisonnier, ou encore infolettre trimestrielle en mesure de diffuser les actualités des événements sont autant d’outils.

2024 ouvrira de sérieux chantiers, portant la marque d’une action collective. Parmi les réflexions, l’Education Artistique et Culturelle, « qui ne peut pas se résumer à envoyer des auteurs en milieu scolaire », pointe Olivier Chaudenson, président de l’association. Ainsi, Relief planche à une étude, “EAC, mode d’emploi”, qui découlera des retours d’expérience sur les animations essayées. L’idée reste de remonter les innovations, pour présenter un panorama et fournir matière à réflexion.

Les membres du Réseau Relief

Rémunération et ecoresponsabilité

À commencer par des questions financières : la rémunération des modérateurs. Une journée professionnelle est prévue le 7 février prochain, pour évoquer, avec les premiers concernés, leur statut et les problématiques professionnelles rencontrées. De même que Relief s’était engagé dans la rémunération des auteurs, celle des modérateurs — ainsi que des traducteurs et interprètes — participera à une valorisation autant que la reconnaissance du métier.

La perspective d’un contrat type est posée, avec un règlement sur facture de 300 € brut minimum ou en salaire, aujourd’hui évalué à 230 € net. Mais cette hausse des coûts fait tiquer : où trouver ces ressources et instaurer un montant minimal fixe ? Argumenter du côté des financeurs, comme La Sofia et le CNL, ainsi que des municipalités — et sans réaction, peut-être réduire la voilure.

Quid par ailleurs des bibliothécaires, ou d’un libraire qui prendrait le micro pour réaliser un entretien et même les professeurs d’université sollicités ? Pour Relief, il importe avant tout « d’éviter les mauvaises pratiques, donc plutôt définir une ligne de conduite qu’un carcan normatif ».

Parmi les autres pistes à creuser, viennent aussi les mutualisations de déplacement, pour des auteurs étrangers : « La littérature traduite est souvent en peine : comment attirer le public et le sensibiliser », s’interroge-t-on. Et par conséquent, profiter de la présence d’un auteur tout en intégrant des notions d’écoresponsabilités, très importantes pour la tutelle. De fait, les hausses de prix pour les voyages se doublent d’un bilan carbone « qui doit être pensé autrement. C’est dans l’air du temps pour de bonnes raisons, mais pas évident à travailler ».

Avec un corollaire : celui des interprètes et traducteurs. Pour l’anglais, les candidats sont nombreux, mais sur d’autres langues, les ressources manquent : la constitution d’un répertoire devient urgente.

Des salons dégradés à venir ?

Surtout que les manifestations, en France, opèrent toutes le même constat, amplement évoqué durant les États généraux des festivals et des salons du livre qu’avait organisés La Sofia en mars dernier. Olivier Chaudenson le résume : « Globalement, nous subissons une inflation larvée depuis des années et nettement plus marquée depuis deux ans. En euros constants, les pertes sont significatives, quand dans le même temps, les dépenses en matière de sécurité, de normes techniques augmentent. »

Ce à quoi s’ajoute la pression venue des équipes, qui demandent une réévaluation de leur salaire. Et de prendre l’exemple des Correspondances de Manosques, qu’il dirige : « Nous avons revissé quelques boulons et resserré d’autres éléments, mais depuis trois ans, notre bilan aboutit à un résultat légèrement négatif. Nous puisons dans le fonds de roulement, mais en 2024, il sera épuisé. » L’idée de réduire le nombre d’artistes et auteurs invités signerait selon lui le début de la fin… Et voire Manosque disparaître du paysage semble presque inconcevable.

Pourtant, les collectivités lisent dans ces évolutions un darwinisme logique : de grandes manifestations prennent fin, remplacées par d’autres, plus petites, articulées autour d’un large bénévolat. Yann Nicol, directeur et programmateur de la Fête du livre de Bron abonde : « Les vingt années écoulées furent portées par un accompagnement lucide. Mais nul n’imagine que les collectivités augmenteront leur budget dans les prochaines années. On nous explique qu’il faut maintenir la qualité, sans hausse de financement. Tout le monde souffre et on nous demande de prendre notre part. »

Une crise, le mot est lâché, qui se retrouvait dans les récentes annonces de La Sofia, indiquant une chute des perceptions de l’ordre de 30 % sur la copie privée. Laquelle contraint à diminuer les aides allouées aux projets soutenus sur l’année.

