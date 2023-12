Offrez la seconde main sous le sapin avec Label Emmaüs

Offrir la seconde main sous le sapin, c’est offrir une rencontre entre un objet unique et une personne unique sans se ruiner.

Trouver son bonheur, à petits prix

En effet, les 170 boutiques des vendeurs solidaires présents sur Label Emmaüs regorgent de trésors sélectionnés avec soin et mis en ligne chaque jour. Autant d’objets uniques à découvrir et chiner depuis son canapé pour ses proches.

La culture devient aussi accessible au plus grand nombre : les livres représentent une partie importante du catalogue et du projet de Label Emmaüs.

Romans, livres jeunesse, polars, théâtre… plus de 900 000 livres sont disponibles en ligne sur le site, et presque la moitié de la librairie solidaire est à moins de 3 € ! La culture se fait donc inclusive et multiple.

Pour les personnes plus connectées, pas moins de 1000 smartphones et ordinateurs testés, reconditionnés et garantis 1 an minimum sont disponibles à prix réduit.

Les jouets sont incontournables parmi les cadeaux de noël. Jouets en bois et d’éveil pour les enfants, jeux de société ou de collection pour les plus grands ou encore jeux vidéo… 45 000 jeux et loisirs sont disponibles sur label-emmaus.co à petits prix, pour s’amuser en famille ou entre amis.

Mais Label Emmaüs, c’est aussi (et surtout) un large choix d’objets et vêtements de seconde main à chiner. Vous y trouverez plus de 53 000 objets déco et 38 000 pièces mode uniques. De quoi ravir les fashionistas, collectionneurs et amateurs de vaisselle et déco vintage.

Pour les personnes en manque d’inspiration, il est également possible d’opter pour une carte cadeau Label Emmaüs. Cette jolie attention s’adapte à tous les budgets de 20 € à 100 € et permet d’offrir la liberté de chiner selon ses envies sur le site !

Offrir un cadeau, c’est affirmer ses valeurs

L’engagement derrière l’achat se joue aussi bien au niveau social qu’environnemental sur la marketplace de l’Économie Sociale et Solidaire.

Le contre-modèle aux géants du e-commerce Label Emmaüs permet en effet de redonner du sens à ses cadeaux en s’éloignant du consumérisme pur.

Une seconde vie pour les objets

Rappelons que selon l’ADEME, les jouets viennent à 90 % d’Asie et 70 % d’entre eux ne sont plus utilisés 8 mois après l’achat. Les deux tiers sont même jetés ensuite. L’achat d’un smartphone reconditionné permet quant à lui de réduire les émissions de plus de 80 % par rapport à l’achat d’un produit neuf (source ADEME). Ces chiffres soulignent l’importance de se tourner vers la seconde main sous le sapin, pour faire plaisir sans oublier ses valeurs.

Plus de 2 millions de livres, jouets, objets de décoration, smartphones et ordinateurs reconditionnés sont disponibles sur la marketplace.

Une seconde chance pour les personnes

Au-delà de la sobriété liée à la seconde main, la coopérative mène avant tout un combat pour la justice sociale. L’activité en ligne des 170 acteurs de l’ESS fédérés sur Label Emmaüs a déjà permis de former au e-commerce plus de 1750 personnes, dont 1050 personnes éloignées de l’emploi.

Crédits photo : Label Emmaüs