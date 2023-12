Un marché de la bande dessinée à 180 millions € pour l'Italie en 2022

Les librairies de bandes dessinées en Italie ont vendu pour 71,2 millions € de bandes dessinées en 2022, en hausse de 28,5 % par rapport à l’année précédente. En ajoutant à ces chiffres les 107,9 millions € (8,6 % de plus que 2021) de bandes dessinées vendues dans les circuits commerciaux, c’est-à-dire les librairies généralistes, les grandes surfaces et le e-commerce, on arrive à un marché total de 179,1 millions €, avec une croissance moyenne de 15,7 % par rapport à 2021. Les kiosques à journaux sont exclus de l’estimation.

« Le poids des ventes de bandes dessinées neuves dans les 440 librairies de BD du territoire avoisine les 40 % (39,8 %) du total de 179,1 millions €, des valeurs qui confirment la capacité d’une chaîne spécialisée à contrecarrer la concurrence qui provient d’autres canaux de vente », a expliqué Giovanni Peresson, responsable du bureau des études de l'AIE. « En outre, il s’agit d’entreprises commerciales qui vendent également des biens d’occasion, offrant également d’autres types de services au vaste public de passionnés, pour une valeur totale de ventes en 2022 de 85,8 millions €. »



« Les librairies spécialisées BD ont toujours joué un rôle fondamental dans notre secteur, comme espaces de vente offrant une expertise spécifique, mais aussi comme lieux de rencontre où les lecteurs peuvent se connaître, discuter et grandir ensemble », a commenté Stefania Simonini, responsable d’édition chez Panini Comics.



Les 440 librairies de bandes dessinées en Italie ont une superficie moyenne de 94 mètres carrés, un assortiment moyen de 5300 titres et, dans 36 % des cas, elles vendent également des livres d’occasion. On compte en moyenne deux salariés et les ventes moyennes, pour les seules BD, sont de 216.000 €. 61 % des librairies de BD disposent d’un site internet sur lequel, dans plus de 8 cas sur 10, les ventes sont réalisées, directement ou via des plateformes ecommerce connectées. Toutes les librairies ont un profil Facebook, 94 % Instagram, 46 % Tik Tok, 7 % Pinterest et 4 % X (Twitter).

En ce qui concerne le profil des lecteurs du 9e art en Italie, ils sont en 2022 plus de 10 millions, soit 23 % de la population âgée de 15 à 74 ans. Ils étaient 18 % en 2021. Dans 84 % des cas, ceux qui lisent des bandes dessinées sont aussi des lecteurs de romans et de non-fiction, dans 47 % des cas ils sont des lecteurs de livres numériques, dans 40 % des cas ils sont des auditeurs de podcasts et dans 19 % sont des auditeurs de livres audio.



Si l’on regarde plutôt les données des neuf premiers mois de 2023 se référant uniquement aux canaux commerciaux, c’est-à-dire les librairies traditionnelles, le commerce en ligne et les supermarchés, on constate que le marché ralentit après la ruée des années précédentes, avec des ventes de 62,8 millions €, en baisse de 13,4 % par rapport aux neuf premiers mois de 2022. 6,5 millions d’exemplaires ont été vendus, en baisse de 18,9 %.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0