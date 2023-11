Le poète, romancier et éditeur Pierre Lepère s'en est allé

Il entre en littérature par la poésie avec son recueil Les Antipodes, publié en 1976 chez Gallimard. Il continue à explorer le genre avec des titres comme L'Imprévu de tout désir (1991, Gallimard) ou plus récemment Cœur citadelle (2008, La Différence).

Sa fille a partagé un poème de son recueil de 1991, dédié à sa femme Violaine Massenet :

La mer en larmes s'éloigne

Du rivage où je vais seul

Sous le vent salé qui ploie

Mon ombre lasse avant moi

Frémir à ces naufrageuses

Vélivoles du levant

Joaillières de fortune

Ciselant leurs embrasures

Sur le sable ouvertement

Sans nul bruit qui les épeure

Au long des heures d'été

La mer en pleurs se retire

J'avance vers l'immobile

Je suis un mireur de fables

Que l'aube fériale oblige

Et livre vif à l'oubli

Mais cette ombre qui se lève

Un sourire d'or aux lèvres

Est vraiment la mienne en rêve

Puisque je dors en marchant - L'Imprévu de tout désir

Il a également publié des essais, comme Création poétique et poésie : de l’aube de la Renaissance au crépuscule du romantisme (1990, Bordas) et L’Âge du furieux, 1532-1859 : une légende dorée de l'excès en littérature (1994, Hatier), « où il fait le portrait de beaucoup de poètes et romanciers qui ont occupé le même statut que lui, c’est-à-dire des marginaux, des fantasques, des inclassables et des obscurs, habités par le feu de la création, des indomptés, des irréconciliés » , nous apprend l'écrivain et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix.

Il s'est par ailleurs aventuré dans la littérature la jeunesse, avec des livres comme L’Ami d’Angelo (1999) et La Jeunesse de Molière (1999), tous deux publiés chez Gallimard Jeunesse.

À partir de 2001, il a élargi son horizon littéraire avec des romans pour adulte, parmi lesquels Au nom de la Pompadour, édité chez Flammarion, ou La gloire est un éclat de verre, publié aux éditions de l’Archipel.

Sa collaboration avec Z4 Éditions débute en 2018, avec des œuvres telles que Gibier fantôme, L'Assassin et son double, et L'Oiseleur. En 2021, il a publié Presque un rêve et Écrit sur le sable, Poèmes secrets (Douro), enrichissant son oeuvre poétique.

Il fut par en outre le directeur de la collection, Les 4 saisons, qu'il fonda en septembre 2018 chez Z4 Éditions. Cette maison propose en majorité, mais pas seulement, des ouvrages d'histoire et autour de la mémoire.

Un marginal

Alexandre Lacroix, qui l'a bien connu, témoigne : « C’est que Pierre n’a pas eu une vie comme les autres. Né en 1944, étudiant à l’Ecole normale des instituteurs, où il a eu comme professeur Philippe Léotard, il a, un beau jour, claqué la porte de sa turne pour déménager à la cloche de bois. Il a vécu pendant des années en vagabond, jouant de l’harmonica aux terrasses des cafés, dormant dans le chantier de la gare Montparnasse en construction. »

Il nous révèle : « Il avait une sœur jumelle qui est morte à leur naissance, et il s’est constamment senti hanté par elle, ses vers l’invoquent souvent à mots couverts. [...] Pierre, que j’ai rencontré en 1993 dans une librairie en haut de la rue de la Roquette, est le premier écrivain publié dont j’ai fait la connaissance. Nous avons entretenu une longue amitié, ainsi qu’un compagnonnage intellectuel. Il m’a fait découvrir énormément d’auteurs méconnus, Emmanuel Bove, Raymond Guérin, André Hardellet… Avec lui, la littérature était une aventure vivante et débordante d’énergie et de désir, rien à avoir avec le Lagarde et Michard. D’ailleurs, Pierre avait la passion communicative : sa fille, Julia Lepère, a publié l’an dernier un recueil éblouissant dans la collection Poésie de Flammarion, Par elle se blesse. »

En forme d'hommage, ses enfants ont partagé de leur côté : « L'écriture et l'amour ont traversé sa vie comme un incendie. La flamme brûle encore. Dors, marche, rêve, aime à l'infini et à l'imprévu de ton désir inouï, papa. »

En août dernier, sur son compte Facebook, Pierre Lepère a partagé un poème testamentaire, écrit durant une période où il avait arrêté de s'alimenter depuis plusieurs jours, partage Alexandre Lacroix :

Alexandre

J’aimerais mourir

En pleine écriture

Au milieu d’un vers

Juste à la césure

J’aimerais mourir

Sans qu’une rature

Ne vienne abolir

D’un dernier revers

Mes appogiatures

J’aimerais mourir

En tenant la main

De mon seul amour

Moi qui ai connu

Tant d’ombres factices

Et tant d’Eurydices

Quand j’étais Orphée

J’aimerais mourir

Mes yeux dans les siens

Qui sont d’améthyste

Y lire transi

Qu’elle me pardonne

De n’être que moi

Qui me voudrais roi

Quand je suis piétaille

J’aimerais mourir

Sans pitié sans honte

À l’ombre d’un mot

Que je n’ai pas dit

Un verbe maudit

Au bout de la langue

Qui m’emportera

Comme un boomerang

Vers le cœur de cible

D’un songe indicible

J’aimerais mourir

En aimant la vie

Crédits photo : Julia Lepère