En Suisse, le Black Friday sert à lutter contre la pauvreté

Cette opération solidaire est ouverte à tous les commerçants et sociétés de services, et se fait de façon neutre. Elle aura à nouveau lieu dans toute la Suisse. Près de 140 magasins ont déjà décidé de rejoindre l’aventure, des commerces dans tous les domaines d’activité.

En 2022, les 190 magasins partenaires avaient récolté 111.000 Francs Suisse (115.000 €) en suggérant simplement aux clients d’« arrondir » volontairement le montant de leurs achats en faveur de Caritas Suisse, partenaire du projet.

Parmi les commerces participants, 37 librairies Orell Füssli, 14 du réseau Payot Librairie et 7 magasins Nature et Découverte dans toute la Suisse, ainsi que Page d’Encre à Delémont, et la librairie manga Tanigami à Genève. Les inscriptions ne sont pas closes, il est possible d’annoncer sa participation jusqu’au vendredi 24 novembre en s’inscrivant sur fair-friday.ch.

Aux États-Unis, le « Black Friday » suit le jeudi de « Thanksgiving » (3e jeudi de novembre), fête traditionnelle célébrant les récoltes. Importé en Suisse il y a quelques années, il ne s’inscrit dans aucune tradition locale. C’est une simple opération mercantile, destinée à augmenter la fréquentation et les achats dans les magasins, à travers des offres de rabais souvent importantes. Cette opération commerciale est une incitation à l’hyperconsommation que nous jugeons inadaptée à une époque où le développement durable, l’éthique et la « consommation raisonnée » constituent des priorités sociétales majeures.



En Suisse, 1,3 million de personnes, dont 133.000 enfants, sont en situation de pauvreté ou vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté (sources: Caritas). La situation de crise que nous connaissons depuis plus d’une année — en particulier l’inflation, la hausse des coûts de l’énergie et des primes maladie — a augmenté le nombre de personnes ou foyers en situation de précarité. Nous estimons qu’il est utile et nécessaire de continuer à sensibiliser et à mobiliser les consommateurs/trices et citoyen(ne)s dans la lutte contre la pauvreté. Chaque année depuis cinq ans, nous proposons une opération intitulée « Fair Friday », et pour laquelle nous sommes associés à Caritas et à sa lutte contre la pauvreté, notamment en faveur de l’insertion des personnes en situation de précarité

- Communiqué du Fair Friday 2023