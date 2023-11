En Allemagne, le prix unique du livre à la merci des promotions

La Cour fédérale de justice n'a pas donné une suite positive à la saisie du Börsenverein, qui entendait bien contester la promotion orchestrée par eBay en décembre 2019. Le géant américain de la vente en ligne avait proposé une journée à - 10 % sur l'ensemble de son site, en prenant en charge la différence pour rémunérer ses vendeurs.

Les livres faisaient partie des articles bradés, ce que la Fédération des éditeurs et libraires allemands n'avait pas vu d'un très bon œil, qui plus est à quelques semaines des fêtes de fin d'année...

Des recours épuisés

Le Börsenverein avait porté plainte contre la plateforme auprès du tribunal régional de Wiesbaden, considérant que la loi sur le prix unique du livre, qui remonte aux débuts des années 2000, était directement attaquée.

Mais l'institution judiciaire, tout comme la Haute Cour régionale de Francfort ensuite, a donné raison au cybermarchand. Plusieurs arguments ont été avancés pour expliquer ces jugements : d'une part, la loi sur le prix unique s'appliquerait spécifiquement aux vendeurs de livres, quand eBay écoule toutes sortes d'articles sur son site. D'autre part, la justice considère que les vendeurs ont bien présenté le prix fixé par l'éditeur, lequel a reçu cette même somme, puisque les 10 % de promotion ont été assumés par eBay.

L'analyse de la Haute Cour régionale de Francfort reconnaissait toutefois que l'opération de l'enseigne en ligne « créait une forme de concurrence dans l'esprit du consommateur, ce qui est contraire aux objectifs de la loi sur le prix unique du livre ». Une remarque qui faisait un peu plus enrager le Börsenverein...

Ce dernier a donc saisi la Cour fédérale de justice, pour obtenir l'annulation du jugement, sans succès, d'après une décision rendue le 12 octobre 2023. Celle-ci « relève désormais de la jurisprudence », constate avec amertume l'organisation professionnelle.

Une réforme en vue ?

À quelques semaines de la fin d'année, à nouveau, éditeurs et, surtout, libraires ne dissimulent pas leur inquiétude. L'absence de régulation des « bons d'achat, modèles d'affiliation et autres promotions est flagrante », pointe ainsi le Dr. Christian Sprang, qui assure le conseil juridique du Börsenverein. « Ces cas deviennent de plus en plus fréquents, donnant aux grands acteurs d'importants avantages compétitifs tout en mettant en danger le prix unique du livre. »

En effet, la porte est désormais ouverte pour d'autres puissantes entités de la vente en ligne, tandis que les libraires allemands, qui vendent principalement des livres, restent pour leur part privés de toute possibilité de promotion de cet ordre. En octobre dernier, à la sortie de la Foire du Livre de Francfort, les gérants de la chaine spécialisée Hugendubel affirmaient même que les prix des ouvrages « étaient bien trop faibles », limitant le dégagement de marges suffisantes pour les librairies.

Le Börsenverein lance à nouveau un appel, resté lettre morte jusqu'à présent : « Nous avons besoin d'une clarification urgente, pour mettre fin à ces pratiques. Nous demandons au gouvernement fédéral de réagir au plus vite », insiste Sprang dans un communiqué.

Photographie : une librairie à Karlsruhe, en Allemagne (illustration, tbee, CC BY-NC-ND 2.0)