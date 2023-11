Les livres des éditions Quelle Histoire arrivent en Italie

Avec un catalogue de plus de 350 titres, Quelle Histoire vise à raconter les grandes figures historiques et les civilisations anciennes aux enfants de 6 à 10 ans. Cléopâtre, Elizabeth II, Sissi, Jean-Paul II, mais aussi Jules César, Napoléon, Christophe Colomb figurent parmi les protagonistes des histoires. Sans oublier des héroïnes modernes comme Rosa Parks, Maria Montessori et Greta Thunberg ou des artistes, scientifiques et inventeurs comme Leonardo Da Vinci, Frida Kahlo, Galileo Galilei, Pablo Picasso, Walt Disney, Albert Einstein...

Les fondateurs de cette maison d'édition sont Albin Queru et Bruno Wennagel qui, à l'âge de 20 ans, ont lancé une application éducative ludique consacrée à Napoléon, élue meilleure application éducative de l'année en France. Ils ont ensuite publié leur premier livre de manière indépendante en 2012.

« Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure commerciale pour la première fois hors de nos frontières, en Italie, le pays idéal pour les livres Quelle Histoire », explique Albin Queru à l'agence de presse ANSA. « Nous voulions revitaliser l'Histoire, lui donner une nouvelle image, nous avons donc créé notre propre style graphique, moderne, reconnaissable et coloré », explique Bruno Wennagel.

Pour la première édition italienne, tous les textes ont été traduits par Claudia Buccini et adaptés par Erika Gualandri, avec les conseils historiques de Giuseppina Paola Viscardi. Les illustrations sont créées par une équipe de graphistes qui suivent le style de Wennagel. Après un premier lancement estival de 14 livres - parmi lesquels on trouve Galilée, Les Égyptiens, Les Grecs, Les Romains, Picasso et Walt Disney - 11 autres titres arriveront en Italie d'ici la fin de l'année 2023, dont certains créés spécialement pour le marché italien.

En France, l'éditeur a publié récemment sa première bande dessinée, Les super zéros de l'histoire en BD, signée Jeanne Fremont, Mathilde Sadoué, Bruno Wennagel et Mathieu Ferret. Le titre s’arrête sur un moment clé de la vie d'un personnage historique, en tournant légèrement les événements en dérision : Vercingétorix et la bataille d’Alésia, la succession de Clovis, le tournoi fatal d’Henri II…