LINA25, une “boussole” pour les professionnels du livre numérique

Application de lecture dédiée aux univers graphiques japonais, Mangas.io dispose aujourd’hui de quelque 230 séries et plus de 1000 tomes. Un catalogue qui compte 19 éditeurs français et six de plus à travers le monde. Et la société frappe fort, annonçant tout à la fois qu’elle s’installe dans les TGV Inoui de la SNCF et dans le Monopoly édition que lance McDo.