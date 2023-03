Le livre rythme le “son de la connaissance humaine” de Wikipédia

Depuis le développement de la radio, les logos audio, virgules et autres indicatifs sonores identifient un programme, en le dotant d'une signature particulière. L'arrivée du numérique n'a pas ralenti le mouvement, et tout service prend désormais soin de concevoir une sonorité distinctive, si possible agréable — à ce titre, Netflix s’est gravé dans les esprits.

L'irruption d'assistants sonores a rendu un peu plus cruciale cette étape dans la création de l'identité d'une marque : elle doit aujourd’hui se démarquer au sein d'un gigantesque réservoir d'applications et de sites web.

Un concours mondial

En septembre 2022, la Fondation Wikimédia ouvre un nouveau projet participatif, sur fond de concours : créer le son de « la somme de toutes les connaissances humaines », pour représenter « le contenu de tous nos projets ».

Ouvert à tous les créateurs et musiciens du monde entier, le concours s'est déroulé sur près d'un mois, recevant 3235 propositions, envoyées par 2094 participants de 135 pays. Celles-ci ont été contrôlées par des bénévoles de Wikimédia, avant d'être départagées par un jury réunissant des contributeurs et des employés de MassiveMusic, une société spécialisée dans la création de logos sonores.

4 secondes de pur savoir

Le son gagnant a été désigné par un vote, et il s'agit de celui de Thaddeus Osborne, ingénieur nucléaire le jour en Virginie, aux États-Unis, et compositeur autodidacte la nuit.

« En tant que fan inconditionnel de Wikipédia, je crois fermement que l’engagement de la plateforme à fournir des informations fiables et gratuites est essentiel à notre succès mondial. En intégrant mon son, j’espère rendre Wikipédia encore plus accessible et attrayante, permettant aux lecteurs [et maintenant aux auditeurs] de se lancer dans leur propre voyage de découverte et de connaissance. Avec plus de réponses et d’informations à portée de main, nous pouvons nous attaquer à de grands problèmes et créer un avenir meilleur pour tous. » - Thaddeus Osborne

En plus de voir sa création choisie et utilisée, Osborne remporte un prix de 2500 $ et une session en studio professionnel pour réenregistrer son logo. La version finale de l'indicatif de Wikimédia devrait être prête pour le mois de juin prochain.

Le son « de tous les savoirs » est publié sous une licence Creative Commons CC BY-SA 4.0, qui permet de copier et redistribuer l'œuvre, mais aussi de la remixer et de la modifier, à condition de l'attribuer et de partager les nouvelles créations sous la même licence.

Le bruit du numérique

Les bibliophiles seront ravis de reconnaitre la mélodie des pages que l'on tourne, plutôt que celles que l'on scrolle. On retrouve en effet, dans le morceau de Thaddeus Osborne, « les pages d’un livre en train de se tourner, des clics de clavier et un carillon de synthétiseur », décrit la Fondation Wikimédia.

Les partisans d'un imaginaire numérique autonome et novateur seront peut-être un peu frustrés : l'intégration d'une référence au livre imprimé s'inscrit dans une tendance au skeuomorphisme, ou lorsque des services ou produits numériques reproduisent, sans que cela soit vraiment utile, des éléments analogiques, ou plus simplement importés d'un autre support.

La marque Apple avait laissé un cas d'école en proposant une bibliothèque numérique qui prenait l'aspect d'un meuble en bois, sur lequel les livres se trouvaient sagement alignés...

Incarner une encyclopédie numérique mondiale, qui ambitionne de rendre le savoir accessible à tous, cela ne semblait possible qu'à travers le livre imprimé...

Photographie : illustration, Jonathan Gross, CC BY-ND 2.0