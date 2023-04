BavAR[t] : un Pokémon Go pour lecteurs façon librairie

Partir à la chasse à la lecture, voilà le projet proposé par l’équipe de BavAR[t] avec sa nouvelle librairie numérique hors les murs. Cinq titres par cinq auteurs et autrices à retrouver aux pieds des bâtiments dans les quartiers prioritaires à travers tout le territoire. « Notre but est d'investir les 1436 Quartiers prioritaires de la ville, de métropole et d'Outremers » nous explique Yannick Pazzé.

« On a voulu apporter la littérature en bas de chez eux de manière ludique et totalement gratuite, au même titre que notre application. Même si une seule personne capture l’ouvrage et va sur le site pour en apprendre plus ce sera une victoire. C’est pour cela que l’on a choisi une littérature qui correspond à leur histoire, pour les intéresser et permettre un premier pas vers la lecture. » - Yannick Pazzé, cofondateur de BavAR[t]

À l’heure actuelle, on compte parmi les livres choisis pour le projet : Quartier de combat de Zakaria Harroussi aux éditions Denoël, Itinéraire bis de Freddy Dzokanga en autoédition ainsi que Tous les mots qu’on ne s’est pas dits de Mabrouck Rachedi aux éditions Grasset. Viendront se greffer deux autres textes d’écrivaines, pour le moment en attente nous explique-t-on.

Des histoires en lien avec le quotidien

Au même titre que l’œuvre d’art d’un musée, le livre s’exposera et se laissera capturer par les utilisateurs de l’application afin de remporter des points donnant par la suite accès à des bons cultures. Pour donner un peu plus de poids à cette action, des ouvrages seront à gagner durant les premiers temps de l'expérimentation.

Dans les faits, l'action proposera trois visuels : la page de couverture et sa quatrième accompagné d’une citation extraite du titre. Ces images sélectionnées viendront se superposer au réel en utilisant la technologie de la réalité augmentée.

Un extrait audio d'une durée de 3 à 4 minutes s'y ajoutera. On y entendra l'auteur concerné parler de son ouvrage. Un clic sur le livre redirigera sur le site de l'application qui permettra de prendre connaissance des différents endroits où se procurer l’ouvrage en question. L’objectif : faire découvrir aux habitants de ces quartiers des histoires en lien avec leurs quotidiens.

Une action collaborative

Cette librairie numérique hors les murs composée de cinq titres n’est qu’un premier pas : « Tout le monde peut venir déposer du contenu et faire la même chose, déposer ses propres écrits. En ouvrant cette porte, on souhaite convaincre les maisons d’édition de communiquer différemment pour un public qui d’après nous ne viendrait jamais en librairie ».

Visant dans un premier temps les quartiers prioritaires en métropole et d’Outremers, les livres apparaîtront à un endroit précis. « Grâce à l’utilisation de la géolocalisation et de Google Maps, je peux déposer du contenu n’importe où. Ainsi je peux faire en sorte que les utilisateurs vivent la même expérience où qu’ils soient. »

Après ce premier test du côté de la littérature numérique hors les murs, cette chasse au trésor virtuelle est vouée à se développer dans d’autres milieux, sur d’autres thématiques. « Cette fois-ci, tout est parti d’une rencontre. J’ai fait la connaissance de Monsieur Harroussi dans un tiers lieu, il m’a parlé de son livre et des histoires qu’il y raconte. Je l’ai lu et je l’ai adoré, alors dans l’optique de lui donner plus d’écho, j’ai imaginé ce projet. »

Un tel parcours amènera sans nul doute à découvrir des textes différents, mais aussi des lieux parfois oublié de l’art ou trop vite jugé. « On cherche à mettre en relief des écrivains et des écrivaines par leurs récits. On a commencé autour du thème de la banlieue, mais on peut très bien imaginer le même type d’expérience autour du milieu rural ou des centres-ville. Pour le moment la prochaine action de ce type sera entièrement dédiée à des textes d’écrivaines », conclut Yannick Pazzé.

