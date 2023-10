Accessibilité des liseuses : la synthèse vocale bientôt obligatoire

Avec l'Union européenne, un grand pas en avant pour l'accessibilité des biens et des services. Une directive de 2019, transposée en France il y a quelques semaines seulement, impose de nouvelles obligations pour s'assurer que les personnes atteintes d'un handicap puissent jouir des mêmes biens et services que celles qui ne le sont pas.

Parmi ceux-ci, les livres numériques, mais aussi et assez logiquement, les liseuses. Le décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 se penche sur ces dernières, en détaillant les obligations incombant aux fabricants, importateurs, distributeurs, prestataires de services et autres.

Des exigences d'accessibilité

Premier maillon de la chaine, les fabricants « s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences [d'accessibilité] » détaillées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées.

Cet arrêté, publié en même temps que le décret n° 2023-931, liste les obligations, générales ou particulières, selon les produits. Son article 1 précise ainsi : « Les produits sont conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées et sont accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur le produit. »

Interface utilisateur personnalisable, avec des options de substitution, protection de la vie privée des utilisateurs, prévention des réactions photosensibles, compatibilité avec des dispositifs et technologies d'assistance... Les exigences sont nombreuses, pour permettre à la fois la bonne information des consommateurs et l’utilisation des produits et services.

Pour les liseuses spécifiquement, l'arrêté souligne qu'elles « intègrent une technologie de synthèse vocale de texte ».

Chaine de responsabilité et proportionnalité

Le décret remonte toute la chaine commerciale, du fabricant au consommateur, et chaque échelon doit contrôler le bon respect des exigences d'accessibilité par le produit ou le service. Ainsi, les importateurs « s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité [...] a été mise en œuvre par le fabricant », et renoncent à la mise sur le marché du produit si celui-ci n'est pas conforme aux obligations légales. Les distributeurs, eux aussi, doivent constater cette conformité.

Quelques cas de figure permettent de se soustraire aux obligations d'accessibilité : les opérateurs économiques peuvent ainsi avancer que celles-ci représentent « une charge disproportionnée » et, surtout, le prouver. Autrement dit, quand les coûts de mise en conformité sont particulièrement élevés par rapport aux coûts totaux de fabrication du produit.

Attention, quand « un financement public ou privé provenant d'autres sources que leurs ressources propres dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit » est perçu, il n'est bien sûr pas possible de faire valoir une charge disproportionnée...

Enfin, « [l]es entreprises employant moins de dix personnes qui exercent leur activité dans le domaine des produits et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de l'obligation d'apporter ces preuves », précise le décret au sujet de la charge disproportionnée.

Le décret est accessible à cette adresse, l'arrêté par ici.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0