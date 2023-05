Laure Saget prendra la direction générale d’Audiolib

À la direction générale d’Audiolib depuis 2013, Valérie Lévy-Soussan quittera la maison d’édition le

30 septembre 2023.

Elle continuera d’exercer pleinement ses fonctions pendant une période de

transition en travaillant aux côtés de Laure Saget jusqu’au 30 septembre 2023, date à laquelle Laure Saget reprendra l’ensemble de ses responsabilités.

À la direction générale d’Audiolib, Valérie Lévy-Soussan a mis tout son talent et son expérience au service du développement de l’entreprise pour en faire le leader des livres audio en France. Je tiens à la remercier chaleureusement pour son engagement et pour les résultats obtenus. Je souhaite également la bienvenue dans notre Groupe à Laure Saget qui saura apporter toute son expertise et sa vision pour continuer à développer Audiolib et affirmer l’ambition du groupe dans la création numérique et les nouvelles expériences possibles en lien avec le livre audio. - Pierre Leroy, Président-Directeur général d’Hachette Livre

Audiolib est une filiale de Hachette Livre et d’Albin Michel, pionnier et leader incontesté du marché du livre audio en France depuis sa création en 2008. Fort d’un catalogue de plus de 1300 titres représentant une offre contemporaine très diversifiée et d’une très grande qualité artistique, Audiolib dispose d’une large diffusion en librairie ainsi que sur toutes les plateformes numériques spécialisées.

À LIRE - Anne Drouinaud est nommée Secrétaire Générale chez Hachette Livre

L’usage de ce format en plein essor offre un accès alternatif aux contenus des ouvrages auprès d’audio- lecteurs de plus en plus nombreux.

Quelques éléments biographiques

Laure Saget est titulaire d’un Master 2 en Droit de l’Audiovisuel à la Sorbonne. Elle débute sa carrière en 1995 comme Business Affairs chez Universal Music, puis est nommée Directrice Legal & Business Affairs chez Universal Studios Channels et poursuit son parcours dans la télévision et le cinéma.

En 2006, Laure Saget rejoint Lagardère Active au poste de Directrice Juridique Adjointe, en charge du pôle Acquisition et Production de Programmes et Contenus. Après une formation à La Fémis en scénario, Laure Saget rejoint le groupe Flammarion en 2011 en tant que Directrice de l’Audiovisuel puis également des cessions et partenariats France.

Depuis 2018, elle est Directrice du développement de l’Audio du groupe Madrigall pour lequel elle

dirige notamment la collection de livres audio de Gallimard, Écoutez lire. Laure Saget est élue

Présidente de la commission Livre audio du SNE en mars 2023, succédant à Valéry Lévy-Soussan qui en assurait la présidence depuis mars 2019.

Crédits photo : Laure Saget (©Hachette Livre)