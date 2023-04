Textes érotiques et pornographie : Kindle Unlimited dans la tourmente

Deux familles ont contacté l’agence de presse britannique Reuters. Leurs fils, des préadolescents, avaient pu télécharger du contenu explicite via le service d’abonnement de contenus numériques Kindle Unlimited d’Amazon. Ils ont profité de photographies haute en couleur sur l’application iPhone de Kindle.

Mais nul besoin d’abonnement pour se procurer le matériel incriminé : des titres comme « Real Erotica : Amateur Naked Girls » ou encore « 75 hot Fully nude photos of a young blonde » serait également disponibles via la boutique en ligne Kindle d’Amazon afin d’en profiter sur les versions mobiles de l’application.

Si dans un premier temps les parents ont été attirés par le service d’abonnement facturé 10 $ par mois, ils ont rapidement déchanté. Pensant offrir à leur progéniture un accès illimité à des séries de livres adaptées à leur âge - qui serait autrement plus coûteux à l’achat unitaire, ils avaient choisi cette formule, plus fournie que l’abonnement Kids + d’Amazon.

En roue libre ?

Les titres mis en cause sont principalement autopubliés par le biais de la branche Kindle Direct Publishing d’Amazon. Ce service permet à tout un chacun d’autopublier ses livres quasi instantanément via Amazon, et de désigner le contenu comme disponible au service Kindle Unlimited. Service qui ne permet aucun contrôle parental...

Bien que les termes d’utilisation stipulent qu’Amazon peut refuser la vente de contenu « offensant ou inapproprié » ou encore de matériel « contenant de la pornographie ». Nombres d'ebooks erotiques peuvent être vus en noir et blanc sur les appareils Kindle et en couleur sur les applications mobiles éponymes.

Un vent de liberté...

Pour toute réponse, Amazon a déclaré : « Nous nous engageons à fournir une expérience d’achat et de lecture sûre à nos clients et à leur famille. Nous prenons des questions comme celle-ci au sérieux. Nous examinons toutes les informations disponibles et prenons des mesures au fur et à mesure de nos découvertes. »

Apple de son côté a déclaré : « Nous avons partagé ces préoccupations avec le développeur et travaillons avec lui pour garantir que son application est conforme à nos directives. » Enfin Google a également fait part d’un communiqué dans lequel l’entreprise souligne « Google Play n’autorise pas les applications contenant ou faisant la promotion de contenu sexuel et nous avons pris contact avec le développeur à ce sujet. »

La société créée par Jeff Bezos aurait des garde-fous bien plus stricts pour son service Amazon Kids +, mais il est conçu et commercialisé pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, laissant Kindle Unlimited comme seule option de service d'abonnement pour les clients à la recherche de contenu destiné aux 13 à 17 ans...

Crédits photo : Kathryn Cartwright (CC BY-SA 2.0)