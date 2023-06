Avec l'intelligence artificielle, Storytel veut ouvrir la voix

Ce partenariat exclusif a été passé le 13 juin entre le géant suédois de la lecture par abonnement et le fournisseur de logiciel américain ElevenLabs. Créé l’an dernier, il déclare développer des modèles de synthèse vocale. Reproduisant les inflexions et intonations grâce à une « prise en compte du contexte », les produits de Piotr Dabkowski et Mati Staniszewski simulent la parole humaine.

« Occuper une position de leader »

En se basant sur ces technologies, ElevenLabs propose des services de lecture automatisée de livres audio, mais aussi d’« actualité, newsletters et vidéos ». Pour se démarquer, l’entreprise met en avant la « traduction instantanée de l’audio parlé, d'une langue à l'autre », un outil de doublage IA qui sortira cette année et qui permet « aux utilisateurs de réexprimer automatiquement n’importe quel audio ou vidéo dans une langue différente ».

Pour son partenariat avec Storytel, on peut s’attendre à ce qu’ElevenLabs « oriente le développement de voix synthétiques basées sur l'IA pour les adapter aux principaux marchés de Storytel et à la production de livres audio racontés par l’IA ». De plus, une fonction de changement de voix doit permettre une « personnalisation améliorée du service Storytel à grande échelle », dans le but d’offrir « des expériences d’écoute uniques et personnalisées pour chaque oreille ».

Storytel annonce dans un communiqué que la firme aspire à « occuper une position de leader dans la narration par IA, en complément » de ce qu’elle appelle les « voix organiques ». Pour Johan Stahle, directeur des produits, « alors que les voix de l’IA sont devenues plus sophistiquées et polyvalentes, Storytel entend offrir plus de choix à nos clients en déployant cette solution de pointe pour personnaliser leur expérience d’écoute en choisissant parmi une des plus larges gammes de voix ».

Pour aller plus loin, Stahle ne fait pas de langue de bois et admet que « les voix synthétiques permettront des réductions significatives des coûts de production pour les éditeurs ainsi que pour nous-même, permettant ainsi de produire une gamme encore plus riche et plus diversifiée de titres et de genres de livres audio dans plus de langue ».

Une prise de position qui pourrait déplaire aux lecteurs professionnels de livres audio, qui s'inquiètent déjà des conséquences d'un recours massif à l'intelligence artificielle et aux voix de synthèse sur leurs emplois.

La fonctionnalité Storytel Voice Switcher, qu’ElevenLabs doit fournir, devrait faire ses débuts cet été « pour certains livres audio en anglais ». Des voix suédoises et danoises suivront, ainsi que celles à destination des autres marchés.

Crédits photo : Focal Foto (CC BY-NC 2.0)