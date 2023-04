Métadonnées : Google améliore la recherche de livres et d'auteurs

l’objectif de cet accord : améliorer les résultats des ventes des éditeurs et des libraires sur le moteur de recherche, par une meilleure expérience utilisateur dans la quête de livres et d’auteurs. Il garantit à Google la réception des métadonnées « de qualité garanties par Metabooks », de Metabooks Brasil et Metabooks Mexico, ainsi que des futures bases de données MVB en Amérique latine.

Une technologie allemande déployée à l'international

MVB rend essentiellement les livres visibles en les faisant apparaître sur les principales plateformes, fonctionnant selon les normes internationales de métadonnées. Pour les éditeurs, un outil marketing pour une distribution de données produit pour leurs titres, et pour les libraires, une source de renseignements sur tous les ouvrages.

MVB Metabooks s’appuie sur la technologie d’échange automatisé d’informations sur les produits, d’abord utilisée pour l’industrie du livre en langue allemande : Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB, Répertoire des livres disponibles). Le service Metabooks est le déploiement de la plateforme VLB à l’international. VLB, en tant qu’outil de catalogage, a été créé en 1971. La plate-forme a été entièrement reconstruite et modernisée en 2015.

Les équipes de MVB Metabooks sont basées à Francfort, Londres, Mexico, New York et São Paulo. À l’occasion de l’édition 2023 du Salon du livre de Londres, le programme MVB Metabooks célèbre sa première année de présence au pays de Jonathan Coe.

Sur "la bonne étagère"

La version portugaise a été mise en ligne au Brésil en juillet 2017, initiée par la Chambre brésilienne du livre (Câmara Brasileira do Livro), MVB et la Foire du livre de Francfort, également détenue par Börsenverein. La plateforme de métadonnées est désormais exploitée par MVB. VLB a ensuite été importée au Mexique en 2019.

« Le partenariat avec Google représente un renforcement important pour que les livres sur notre plateforme soient et restent toujours sur la "bonne étagère" », a notamment déclaré le PDG de MVB international, Ronald Schild, dans un communiqué.

Outre MVB et la Foire du livre de Francfort, le groupe Börsenverein porte l’Association allemande des éditeurs et libraires et l’établissement d’enseignement professionnel, Mediacampus Francfort.

