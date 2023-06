Le Maroc dote ses bibliothèques d'une offre numérique

Ce contrat vise à offrir des contenus numériques adaptés aux besoins des lecteurs marocains, favorisant ainsi la lecture et son accessibilité. YouScribe propose plus de 140 000 livres électroniques en français, 59.000 en anglais et 20.600 en arabe, ainsi qu'une variété de livres audio et de titres de presse.

Le Maroc montre un grand intérêt pour les livres audio, avec près de 17 % des lectures totales, surpassant la tendance mondiale. YouScribe a également organisé un prix littéraire en partenariat avec Actes Sud et les médiathèques marocaines pour encourager la lecture dans le pays.

« Nous sommes fiers que le Ministère de la Culture de la Communication du Royaume du Maroc ait porté son choix sur notre solution et nos contenus numériques sans cesse renouvelés, qui va nous permettre de continuer à renforcer notre présence et de proposer une offre culturelle toujours plus riche à notre public des lecteurs et auteurs marocains », déclare Juan Pirlot de Corbion, Président de YouScribe.

Crédits photo : Marrakech - A_Different_Perspective CC 0