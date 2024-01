Jean Spiri rejoint l'application littéraire Gleeph, avant la mairie de Courbevoie ?

Amorcée par une phase de bêta-testing en 2018, qui revendiquait alors 150.000 utilisateurs, la structure comptait 400.000 utilisateurs en novembre 2021 et son cofondateur en annonçait 300.000 de plus en août 2023 — ainsi que plus de 1,5 million d’ouvrages référencés. A ce jour, ils seraient 720.000 utilisateurs actifs de la solution, « dont les bibliothèques totalisent près de 40 millions de livres. Chaque jour, ce sont près de 50.000 livres et près de 500 avis de lecture qui sont ajoutés par la communauté ».

L'acteur historique en la matière, Babelio, site ouvert depuis 2007, compte 4,8 millions d'utilisateurs actifs, à travers leurs solutions mobile, application et version ordinateur.

Gleeph, un autre réseau social de lecteurs, donc, mais également partenaire de la librairie : une solution de géolocalisation propose de retrouver le titre que l’on cherche, dans l’établissement le plus proche de soi.

Pour ce faire, l’application montait un partenariat avec Tite Live, éditeur de logiciels et du service d’estimations de vente, Edistat, en juillet 2021. À travers l’algorithme maison, baptisé Fahrenheit, les clients de Tite Live bénéficiaient d’une solution de recommandation pour leur site de vente en ligne.

« Aux côtés de son fondateur et Président, Guillaume Debaig, Jean Spiri aura comme responsabilité, avec l’ensemble des équipes, d’accompagner le développement de l’entreprise, de la faire encore mieux connaître et de confirmer son rôle majeur dans l’écosystème du livre et de la lecture », indique un communiqué.

Il y retrouvera par ailleurs une autre ancienne d’Editis, Christine Jusanx, arrivée en septembre 2022 chez Gleeph comme directrice du développement. Elle fut à la direction marketing et développement d’Interforum, la filiale de distribution/diffusion du groupe aujourd’hui propriété de Daniel Kretinsky.

Jean Spiri, qui était chez Editis responsable des relations institutionnelles, sociétales et environnementales du groupe, ainsi que des ressources humaines et des fonctions juridiques, aurait également des perspectives politiques, comme l’a dévoilé le maire de Courbevoie, Jacques Kossowski. « Je pense effectivement que Jean Spiri a toutes les qualités pour être maire de Courbevoie, même si ce sera évidemment aux habitants d’en décider », assure l’édile au Parisien, en évoquant la perspective des municipales de 2026.

En responsabilité entre 2008 et 2020, il avait été conseiller régional d’Île-de-France et adjoint au maire de Courbevoie, délégué à l’éducation, à la jeunesse et aux relations avec l’enseignement supérieur.