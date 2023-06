Effacement et invisibilisation : le biais de genre sur Wikipédia

Femmes et personnes transgenres sont en première ligne de ces attaques sexistes et de ces biais de genre. Preuve en est s’il en faut : le 14 avril dernier, un contributeur supprimait purement et simplement la page de l’encyclopédie consacrée à l’autrice de bande dessinée, Nora Moretti.

Un combat de plusieurs années

Il y a de ça un an, en juin 2022, c’était l’artiste Jul' Maroh qui dénonçait une transphobie systématisée sur sa propre page. L’auteur du bleu est une couleur chaude y était mégenré à répétition, et appelé par son « deadname » [le nom assigné à une personne transgenre à sa naissance, abandonné ensuite]. Appuyé par une quarantaine de personnalités, s’en était suivi une tribune publiée dans L'Obs, dénonçant ces pratiques.

Artistes et auteurs : une tribune contre la transphobie sur Wikipédia

Deux autres auteures signalent également la présence de leur « deadname » sur la page leur étant consacrée sur Wikipédia. Sabrina Calvo qui a entre autres reçu le Grand Prix de l’Imaginaire en 2018 avec son roman Toxoplasma, publié chez La Volte. Mais aussi Axelle Lenoir, bédéiste et dessinatrice canadienne qui, en plus de son « deadname », voit une photo prétransition apparaître sur la page.

Plus tôt encore, en 2013, Pénélope Bagieu à la suite de la cérémonie qui la sacre Chevalier des Arts et des lettres, voit sa page modifiée pour y répandre « des horreurs » explique BDégalité. Si d’après l’autrice, « ce sont des contributeurs qui ont fait ça, pas des administrateurs », il est bon de rappeler que les derniers sont possibles grâce aux premiers.

De diminution à suppression

Les « corrections » sont fréquentes, les suppressions de pages purs et simples des autrices sont déjà plus rares mais pas inexistantes. Prétextant des sources insuffisantes, par exemple, la page de Delphine Rieu, scénariste et coloriste de plus d’une dizaine d’albums depuis 25 ans, a disparu du jour au lendemain.

Wikipédia ne permettant pas de connaître l’existence d’une page supprimée par le passé, des captures d’écran en attestent désormais. La page de Nora Moretti a été effacée. En cause : « La page ne respecte pas les standards de Wikipédia », souligne la scénariste Audrey Alwett.

Pourtant, d’après le guide d’écriture de l’encyclopédie, pour avoir une page en tant qu’auteur il faut : « au moins deux livres [aient] été publiés à compte d’éditeur par cet auteur, et [aient] fait l’objet de critique de longueur importante (…) dans des médias de portée nationale. » Critère plus que rempli par l’autrice derrière la série Princesse Sara, aux seize livres multi primé et multi chroniqués tant sur la toile que dans les médias.

À LIRE : Sur Wikipédia, les femmes scientifiques voient leurs pages supprimées

Les soucis de parité seraient plus profonds. Rappelons qu’une étude de la fondation Wikimedia montre que 90 % des contributeurs sont des hommes, contre seulement 9 % de femmes et 1 % de non binaires. De même en septembre 2022, le collectif Les sans pagEs notait que plus de 80% des biographies concernent des hommes... Il est né en 2016 et il s’inspire des projets Women in Red et Art+Feminism anglophones.

Crédits photo : Moheen (CC BY-SA 2.0)