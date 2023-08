Piratage : des mangas aux éditeurs français, Google fait le ménage

En vertu de la loi américaine DMCA, un hébergeur de contenus ne peut être jugé responsable d'une infraction au droit d'auteur s'il met en œuvre des mesures adéquates pour supprimer les éléments illicites. Raison pour laquelle Google suit avec attention les signalements DMCA qui lui sont envoyés.

7 milliards d'URL ont fait l'objet d'une demande de suppression des résultats de recherche, indique le moteur, pour 4 millions de domaines visés. 393.648 titulaires ont revendiqué les droits sur des contenus diffusés en ligne sans leur accord, tandis que 400.762 organisations ont agi au nom de certains de ces titulaires.

Le manga toujours prisé

Particulièrement surveillés par les éditeurs japonais, les sites pirates diffusant illégalement des mangas sont massivement signalés au nom d'un titulaire, VIZ Media. Présente aux États-Unis, mais reliée aux éditeurs japonais Shūeisha et Shōgakukan, elle publie outre-Atlantique One Piece, Naruto ou encore The Promised Neverland.

Déjà cité en bonne position en 2021, le groupe Viz Media figure au sein des titulaires de droits les plus actifs, évoqué dans 294 millions de demandes de retrait d'URL. Parmi les organisations qui gèrent les demandes de retraits de contenus du groupe, les sociétés spécialisées Remove Your Media et Protect Media.

Quant aux domaines visés, on y retrouve l'incontournable Mangapark, mais aussi Mangaeden ou Mangafox.

Rivendell, havre des éditeurs français

Parmi les organisations majoritairement à l'origine des signalements figure en bonne place Rivendell, avec 679 millions de procédures au total. Cette société française, dirigée par Hervé Lemaire, emprunte son nom au légendaire Fondcombe (Rivendell en anglais), refuge des Elfes niché au creux d'une vallée dans Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.

Elle revendique sur son site 750.000 URL retirées des résultats de recherche de Google chaque jour, notamment à travers un partenariat avec LeakID, qui appartient également à Lemaire et assure le service antipiratage d'un certain nombre d'éditeurs du Syndicat national de l'édition (SNE).

Les éditeurs du SNE ne sont pas ses seuls clients, puisqu'elle effectue aussi des signalements au nom de Toei animation, Studio Canal ou encore France Télévision Distribution. Mais Editis (9 millions d'URL signalées), Madrigall (4 millions), Actes Sud (2,7 millions) ou Hachette Livre (1,4 million) apparaissent régulièrement dans les opérations de Rivendell.

Parmi les cibles des éditeurs, 1001ebooks, bookys-ebooks, ou encore 1lib et ses multiples dérivés, qui recouvrent un fameux ennemi des ayants droit, Z-Library...

Photographie : illustration, Rog01, CC BY-SA 2.0