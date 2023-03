Les émissions de Radio France disponibles en bibliothèques

Pas évident d'élargir son public quand on est Radio France ? « Nous touchons plus de 15 millions de personnes, et produisons jusqu’à 90 podcasts par mois », explique Bruno Laforestrie, directeur du développement et du studio du groupe. De la sorte, les antennes attirent « en majorité un public de plus de 50 ans ». Trouver de nouveaux auditeurs implique donc de dénicher d'autres solutions de diffusion.

Un nouveau service

Pour y parvenir, la Maison de la Radio s’est rapprochée de BiblioOnDemand, libraire numérique, à qui il a confié la commercialisation de ses productions. Ce dernier joue l’intermédiaire pour vendre aux établissements de prêt des offres de lecture numérique, par la suite proposée aux usagers. Attention, car tout France Inter ou France Culture ne figurera pas dans ce catalogue de podcasts : Grand bien vous fasse !, Un bol de nature ou encore Les bonnes ondes compteront parmi les absents.

Les émissions choisies seront toutefois « représentatives de l’offre Radio France » et la possibilité d'en ajouter d’autres à l'avenir n’est pas écartée. Pour le moment, on se satisfera donc de la sélection opérée – sans savoir précisément ce qui l'aura guidée.

Contre l'infox, l'info ?

Surfant sur la vague du podcast, le groupe radiophonique espère ainsi plus de présence auprès des « étudiants d’écoles et d’université, jeunes en général ». Déjà, en 2022, un partenariat avec Sciences po, toujours en cours, avait été conclu pour rendre accessibles des cours magistraux.

Le projet est expérimental et « poussera un public qui ne se tourne pas naturellement vers un contenu de qualité », explique Marie-Delphine Foudriat, Présidente de BiblioOnDemand. Par ailleurs, Radio France décline son programme d’« éducation aux médias » visant à « développer l’esprit critique et lutter contre les fausses informations ».

À ce titre, et pour ressortir plus efficacement suivant les recherches des utilisateurs, les deux partenaires ont amélioré le descriptif des émissions avec des métadonnés complémentaires.

De multiples offres pour les bibliothèques

Le libraire numérique dispose à l'heure actuelle de plusieurs bouquets d’offres pour un abonnement de 12 mois. La directrice de Biblioondemand souligne que Radio France a tenu à mettre en place « un tarif extrêmement attractif » pour les établissements de prêt. Une décision avisée, quand les budgets d'acquisition d'oeuvres numériques, eux, ne sont pas extensibles.

Les bibliothèques de lectures publiques se procureront les bouquets "Jeunesse" et "Adulte" pour des tarifs allant de 600 à 2400 euros (HT, 5,5 % de TVA). Côté universités on se tournera vers les thématiques "Sciences et savoirs" et "Actualités et médias". Le prix diffère en fonction que l'établissement soit une université ou une grande école. Les prix vont de 1200 à 2300 € HT (TVA à 5,5 %, itou).

Partenariat encore à l'étude

Si cet accord intervient un an après la suppression temporaire de la redevance télé, Bruno Laforrestrie réfute tout lien avec l'apparition de ce modèle de monétisation. En outre, nous avons appris qu'à ce stade, aucune rémunération découlant des prêts n'est pour l'heure prévue par Radio France.

Peut-être parce que cette proposition de service résulte pour partie d'un investissement du groupe ? Cet apport financier correspond au « développement informatique et la mise aux normes des métadonnées qui a pris un an », explique Marie-Delphine Foudriat. Si aucun des partenaires ne dévoile le montant, celui-ci serait « raisonnable » d’après Bruno Laforestrie.

Le premier bilan et l’éventuelle poursuite du projet s'effectueront « dans un peu moins d’un an » conclut-il.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0