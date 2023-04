Qwant et BayaM s'associe pour une navigation ludique et sécurisée

Parents et enfants retrouveront sur la page d’accueil du site une sélection de documentaires, jeux, quizz, histoires et activités en lien avec les temps forts de l’année, ainsi que les univers des personnages et des magazines Bayard Jeunesse et Milan (Ariol, Anatole Latuile, Tom-Tom et Nana, mais aussi les histoires de J’aime Lire, Mes Petits Docs ou encore 1jour1actu).

Qwant et BayaM sont animés par le même souhait d’offrir un numérique ludique et sécurisé qui rend l’enfant acteur et met son développement et son bien-être au cœur de l’expérience. L’application BayaM n’a aucune publicité et dispose du contrôle parental et d’un chronomètre qui permettent de contrôler le temps d’écran et les contenus vus par l’enfant. Qwant Junior bloque les contenus inappropriés, n’affiche pas de publicité, et ne collecte aucune donnée personnelle.

Lancé en 2015, Qwant Junior est la solution ludique et sécurisée pour la recherche web des plus jeunes. Aujourd’hui, le moteur de recherche dédié aux enfants offre une porte d’entrée sur internet adaptée à leur âge, puisque le moteur renforce le blocage de tous les contenus inappropriés tels que la violence, la pornographie, la consommation de drogues etc.

Pour Raphael Auphan, CEO et Corinne Lejbowicz, Présidente de Qwant : « En tant que moteur de recherche, Qwant est une porte d’entrée sur le monde, et force est de constater aujourd’hui, que les enfants commencent très jeunes à utiliser le numérique. En tant qu'outil de découverte du numérique au quotidien, il nous appartient de proposer aux enfants un site approprié, sans publicité et bien sûr sans collecte de données personnelles. Nous sommes ravis d'enrichir Qwant Junior avec des contenus ludo-éducatifs proposés par les éditeurs Bayard Presse et Milan, via leur plate-forme BayaM et le tout gratuitement. Nous pensons que ce partenariat se développera pour proposer la formule la plus adaptée aux enfants ainsi qu’aux parents et aux professeurs. ».

Damien Giard, Directeur numérique de Bayard Jeunesse, ajoute : « Chez BayaM, nous abordons la création digitale avec la même exigence et le même souci d’être ajusté à l’âge des enfants, nous le faisons dans nos magazines ou nos livres. Ainsi avec BayaM, nous proposons à l’enfant un environnement où il peut, en toute confiance, explorer, s’amuser et nourrir sa curiosité. Notre partenariat avec Qwant illustre notre volonté d’offrir aux enfants des outils adaptés pour les accompagner dans un premier usage des écrans raisonné, responsable et propice à la découverte. »

Crédits photo : Capture d'écran