Neovel annonce l'entrée de Média-Participations à son capital

Cette prise de participation marque une étape importante dans le développement de Neovel, qui propose une plateforme permettant aux auteurs de publier leurs œuvres et aux lecteurs de découvrir de nouveaux talents littéraires. En rejoignant Neovel, Média-Participations entend renforcer son positionnement dans l’édition numérique, tout en s’appuyant sur le savoir-faire de Neovel dans le domaine des web novels et de la découverte de nouvelles audiences.



Les web novels, ou web-series, sont des séries littéraires, internationales, relativement longues (50 à 500 chapitres/novel), entièrement digitales, structurées en chapitres courts (10 minutes de lecture/chapitre) et à parutions régulières (plusieurs fois par semaine, voire tous les jours). Contenu d’abord démocratisé en France au travers des webtoons, ce format est en plein développement dans le monde et en Europe. Il est à noter qu’en 2021, trois des plus grosses plateformes de web novel mondiales ont été rachetées par des géants de l’entertainement coréens.

La prise de participation de Média-Participations dans Neovel témoigne de l’intérêt croissant des éditeurs pour les plateformes d’écriture collaborative et les contenus en ligne, qui sont de plus en plus populaires auprès des lecteurs.



« Nous sommes ravis d’accueillir Média-Participations à notre capital, qui va nous permettre d’accélérer notre croissance et de proposer une offre toujours plus riche à notre communauté d’auteurs et de lecteurs », déclare Thibaud Okroglic, co-fondateur et CEO de Neovel. « Nos approches du marché sont complémentaires et nous sommes convaincus que cette collaboration sera bénéfique pour tous. »



« Nous sommes convaincus que Neovel est une plateforme prometteuse qui a su se différencier sur le marché de l’édition numérique », explique Julien Papelier, Directeur Général Adjoint de Média-Participations. « Cette prise de participation s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement numérique et nous permettra de suivre au plus près ces nouveaux usages. Nous sommes heureux d’accompagner cette jeune start-up dans son développement. Nous pourrons ainsi contribuer, à travers la force de nos maisons et de nos catalogues, à l’enrichissement et à la poursuite de la montée en gamme des récits proposés par Neovel. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)