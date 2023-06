Cette fois, Google apprendra vraiment à lire aux enfants

Consommer de manière plus responsable fait partie de vos résolutions pour la nouvelle année ? Bravo. My Fair Book deviendra alors un de vos alliés. Lancée en octobre 2022 par Patricia Farnier et Julie Rovero, la plateforme se présente comme une alternative au pilon. Et ce, en offrant seconde chance et une durée de visibilité accrue aux textes menacés de destruction.