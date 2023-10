Éditrice de Chattam, Norek et Irène Frain, Huguette Maure est décédée

« Elle se distinguait par son sens du récit et de la formule. Elle a assuré, entre autres, la direction littéraire des ouvrages de Paco Rabanne, Johnny Hallyday, Davina Delor, Lorant Deutsch et Eric Dupond-Moretti », assure l’éditeur. « Elle aura travaillé jusqu’au bout à la maison d’édition », indique-t-on à ActuaLitté.

« Charismatique et passionnée, dotée d’une plume vive et élégante — à son image —, elle a consacré sa vie à la littérature ne cessant jamais de travailler pour faire rayonner la voix des auteurs. Incarnations de l’audace et de l’émancipation des femmes dans les années 70, ses ouvrages sans tabou, parmi lesquels La cinquantaine au féminin et La cinquantaine au masculin ont été des best-sellers vendus à des centaines de milliers d’exemplaires. » – Editions Michel Lafon

Huguette Maure a poursuivi des formations en Droit et en Littérature à Paris, avant de se lancer dans le journalisme, la recherche documentaire et l'écriture de scripts pour la TV et le grand écran. Révélée au grand public avec L'Aventure au masculin, elle fut également scénariste et romancière.

Elle publia différents essais humoristiques entre 1972 et 1988, qui avaient tous en commun cette note d’humour si personnelle et enlevée et toujours dans une tentative d'équilibre entre les deux sexes. Dans ses ouvrages, à la fois sérieux et facétieux, l'affection se dissimulait derrière des plaisanteries fines – le tout aboutissant à une étude enjouée et incisive de la vie de tous les jours et de son époque.

Observatrice lucide d'une société

Au fil de pages moqueuses, parfois terribles, mais sans chercher d’excuses à quiconque, elle analysait les rouages de la psychologie amoureuse, chez les hommes aussi bien que les femmes. En observant attentivement cette situation unique, Huguette Maure la replaçait dans son contexte pour empêcher ceux qui sont touchés de trop s'en inquiéter. Après tout, femmes et hommes n'avaient jamais paru aussi en forme ni eu autant de chances de vivre longtemps.

Dans Les médecins et nous, elle ne se contentait pas de mettre à nu cette profession, avec ses virevoltes typiques : elle enjoignait aussi (surtout ?) les lecteurs à devenir eux-mêmes de bons patients. Ne pas abuser des examens ni des médicaments — et moins encore de l'automédication… Car si les remèdes ne tuent pas, ils ne guérissent pas nécessairement le mal véritable : de là l’importance d’être un malade tout sauf imaginaire.

En avril 1984, elle signait l’avant-propos d’une édition poche pour L’aventure au masculin : toute ressemblance, 40 ans plus tard, avec des détails de nos existences n’a rien d’une coïncidence….



L’époque va vite. D’une décennie à l’autre, l’horizon politique a pris de nouvelles couleurs, la conquête de l’espace s’élargit, l’ordinateur multiplie ses services et la Crise, omniprésente, pèse un peu plus chaque mois sur chacun d’entre nous. L’obsession amoureuse elle-même se transforme. De l’exaltation du Point Gamma au retour à la tendresse, la sexologie triomphante des années 70 a perdu de sa morgue et de son importance. Bref, les temps ont changé... mais les hommes peu, et les mâles en quête d’aventure amoureuse encore moins. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, en effet, la libération féminine n’a en rien modifié leur démarche. Hier, les femmes aguichaient, aujourd’hui elles provoquent, mais c’est l’homme qui propose et de la réponse attendue naissent tous les problèmes. Savoir choisir, être choisi, juguler l’immense panique du séducteur au pied de l’escalier, traverser l’espace difficile qui mène du canapé au lit, faire de ce lit non pas un champ de bataille mais une aire de loisirs, poursuivre la romance sans romancer au-delà de ses moyens, partir enfin à temps si l’embarquement pour Cythère ne vous a pas mené aux rives de l’amour : l’Aventure, ses thèmes, ses variations et ses fugues demeurent indissociables de l’éternel masculin. Simplement, de plus en plus, nos conquistadors de l’alcôve découvrent en face d’eux des partenaires averties, qui cachent sous un regard de velours une lucidité féroce et volontiers moqueuse. C’est dire s’ils ont intérêt, plus que jamais, à réapprendre les bonnes manières et à faire de cet ouvrage leur livre de chevet.

Ses obsèques auront prochainement à l’église de la Trinité dans le IXe arrondissement où elle a vécu jusqu’à ses derniers jours et qu’elle affectionnait tant. « La maison d’édition Michel Lafon, ses collègues, ses amis et ses auteurs d’hier et d’aujourd’hui, s’associent par la prière et la pensée pour lui souhaiter un doux repos. »

Crédits photo © Louis Monier