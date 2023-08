Livres numériques nativement accessibles : un décret, du concret

Sans doute pas la fin de la « famine des livres », mais un sacré pas en avant. Grâce à l'Union européenne, les personnes empêchées de lire, en raison d'une déficience visuelle ou d'un autre handicap, auront accès à un bien plus grand nombre d'œuvres de l'écrit, des romans aux essais. Et, surtout, les découvriront dès parution, comme tout un chacun.

À partir du 28 juin 2025, en vertu de la directive européenne 2019-882, les exigences d'accessibilité d'un certain nombre de produits et de services, au moment de leur mise sur le marché européen, seront harmonisées vers le haut. Parmi les produits concernés, les livres numériques et les liseuses : en France, l’Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

(Arcom) veillera au bon respect des (nouvelles) obligations en la matière.

Tout neuf, tout beau

Dès la fin du mois de juin 2025, donc, une partie des livres numériques seront « nativement » accessibles, ce qui signifie que la version commercialisée comprendra des fonctionnalités les rendant lisibles par un grand nombre de lecteurs, y compris ceux empêchés. Ces fichiers seront par exemple compatibles avec des technologies d'assistance vocale, interopérables et dotés d'une structuration plus fine, afin de proposer une navigation agréable pour tous.

L'article 2 du décret du 14 août déroule les nouvelles responsabilités de la chaine du livre (numérique). Les éditeurs « conçoivent des fichiers de livres numériques respectant les exigences d'accessibilité », les distributeurs et diffuseurs les transmettent aux détaillants « sans compromettre leurs fonctionnalités d'accessibilité ni modifier les métadonnées », et, enfin, les vendeurs assurent stockage et fourniture aux lecteurs et lectrices, en respectant toujours les caractéristiques.

Ces obligations étendues à l'ensemble du circuit commercial du livre numérique visent à éviter toute rupture de l'accessibilité : si un livre est accessible, il est nécessaire que la librairie qui le vende — ou la bibliothèque qui le prête — le soit aussi. Dans le cas contraire, « quel est le sens que l'on donne à cette obligation, si l'on ne peut ni acheter ni emprunter ces livres ? », interrogeait Fernando Pinto da Silva, expert accessibilité numérique au sein de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France.

Aujourd'hui, les personnes empêchées de lire, si un ouvrage n'est pas accessible, doivent se tourner vers une association spécialisée, agréée par le ministère de la Culture, qui peut alors adapter le titre en question. Pour ce faire, la structure récupère le fichier numérique sur la plateforme Platon (PLAteforme de Transfert des Ouvrages Numériques, gérée par la Bibliothèque nationale de France) afin de réaliser les modifications nécessaires. Une opération rendue possible par une exception au droit d'auteur.

Notons que la date du 28 juin 2025 concerne les ouvrages nouvellement publiés. Pour les titres parus antérieurement, l'obligation d'accessibilité s'appliquera à compter du 28 juin 2030.

Par ailleurs, un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées [soit le ministère des Solidarités et des Familles, NdR] doit venir fixer précisément les exigences d'accessibilité portant sur les livres numériques. Les livres numériques aux « maquettes complexes », comme les bandes dessinées, les livres jeunesse ou beaux-livres, sont concernés par les obligations, mais la directive européenne précise que leurs particularités « devraient être prises en compte » vis-à-vis des obligations.

“Charge disproportionnée”

Les opérateurs économiques (les éditeurs, diffuseurs, détaillants) pourront se soustraire aux exigences d'accessibilité s'ils apportent les preuves d'une « charge disproportionnée ». Pour calculer cette dernière, seront pris en compte « le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux », « l'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques [...] par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées » et « le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique ».

Une exception prévue par la Commission européenne, qui laisse néanmoins circonspect : comment évalue-t-on économiquement le droit de lire des personnes handicapées et la possibilité d'accéder rapidement et simplement au titre de son choix, comme tous les lecteurs ?

Notons par ailleurs que les exigences d'accessibilité ne s'appliquent pas aux « microentreprises », les structures qui emploient moins de 10 personnes et réalisent moins de 2 millions € de chiffre d'affaires.

Dans son avis (favorable) sur le décret, qu'ActuaLitté a pu consulter, le Conseil national consultatif des personnes handicapées soulignait que ce point, dans le secteur de l'édition, pourrait s'avérer problématique.

Ainsi, la directive UE 2019/882 exclut de fait les microentreprises : elles sont pourtant

nombreuses à œuvrer dans le secteur de l’édition, ce qui pourrait représenter un frein

important à la mise à disposition d’une offre disponible et numérique accessible. – Le CNCPH, avis du 26 mai 2023

Dans ce même avis, le conseil national rappelait la nécessaire accessibilité des sites de vente et de prêt évoquée plus haut, mais aussi la compatibilité entre les matériels utilisés par les personnes handicapées avec les formats nativement accessibles et les éventuelles mesures de protection numériques — un point soulevé dans la directive européenne. Enfin, l'instance consultative attirait l'attention du ministère : l'accessibilité native ne doit pas remettre en question l'exception handicap au droit d'auteur, « pour que chacun puisse continuer à lire selon ses préférences ».

En cas de manquement aux obligations d'accessibilité, les opérateurs économiques risquent une amende de 5e classe, soit 1500 €, un montant qui augmentera avec la récidive.

Le décret du 14 août 2023 est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0