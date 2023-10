Economie : l'industrie du livre de 2023 surpasse celle de 2019, au 2e trimestre

À la veille de l'entrée en vigueur de la loi Darcos fixant un prix unique de 3 € pour les frais d'expédition des livres, le DEPS dévoilait son analyse financière du T2. Des chiffres qui captivent, en particulier dans le domaine du cinéma : une première depuis trois ans et demi, avec des recettes au T2 2023 surpassant celles d'avant la crise, en hausse de 8 %.

En ce qui concerne le monde littéraire, il englobe traditionnellement la publication de textes de divers formats (papier, numérique, audio ou en ligne) et la vente au détail en librairies spécialisées. Le marché de l'occasion, ayant un code NAF spécifique, n'est pas inclus.

L'édition tourne la page

Durant le T2 2023, les revenus du secteur du livre augmentent de 6 % par rapport à l’année précédente (+ 115 millions d’euros), et surpassent de 16 % ceux du même trimestre en 2019 (+ 288 millions d’euros). Après une année 2022 stable par rapport à 2021, et plus dynamique que 2019, le secteur littéraire observe une croissance notable de ses revenus au T2 2023. Toutefois, rappelons qu’au T1 2023, cette croissance était de 8 %.

Cette augmentation annuelle provient d’une croissance simultanée de 7 % des revenus de l’édition (représentant un peu plus d’un tiers du marché) et de 6 % des revenus des librairies. Dans le domaine de l’édition, le volume des ventes reste inchangé sur un an (-0,4 %), contrairement aux prix de vente qui augmentent globalement. Pour les librairies, le volume des ventes augmente de 3 %.

L’excédent de 16 % des revenus du livre par rapport au T2 2019 s’explique par une augmentation des revenus de l’édition de 11 % — malgré une baisse de 4 % du volume des ventes, compensée par une hausse des prix — et une croissance de 19 % des revenus des librairies.

Enfin, les ventes totales de livres, estimées trimestriellement pour les acteurs du secteur, suivent une tendance similaire à celle des revenus du domaine. Au T2 2023, elles augmentent de 3 % par rapport au T2 2022 et de 12 % par rapport au T2 2019.

Crédits photo : Librairie Bulle en stock à Amiens - ActuaLitté, CC BY SA 2.0