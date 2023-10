Avril Blondelot nouvelle Directrice de la diversification chez Auzou Éditions

Installée à Paris, Avril Blondelot a pris ses fonctions le mois dernier. Elle est rattachée à Gauthier Auzou, à la présidence du Groupe Auzou Editions. Son périmètre d'actions couvre la commercialisation et l'élaboration de projets audiovisuels tirés des œuvres d'Auzou.

Une grande expérience dans l'audiovisuel

De plus, elle supervisera l'expansion de nouveaux produits destinés au grand public ainsi que d'Auzou audio, la branche dédiée aux livres audio qui cumule déjà 100 millions d'écoutes sur les services de streaming musical.

Actuellement, le département de diversification pilote une quinzaine d'œuvres intellectuelles, soit en phase de développement soit en production. Dans la liste, on retrouve Azuro & la Brigade des Dragons (série d'animation de 52 épisodes de 13 minutes) en collaboration avec La Chouette Cie et prochainement sur TF1, Loup en partenariat avec Samka Productions (deux saisons à son actif) ou Les enquêtes de Maëlys produites par Nadasdy Film et RTS.

Avant cette nomination chez Auzou Editions, Avril Blondelot occupait le poste de responsable des contenus internationaux et des analyses de marché chez Glance, un acteur majeur en matière de veille stratégique dans le secteur audiovisuel.

Elle affirme : « Mon ambition est de trouver le meilleur endroit pour les nombreuses histoires que nous avons chez Auzou Éditions. Après avoir collaboré avec divers intervenants et exploré différents types de contenus chez Glance, je suis enthousiaste à l'idée de me dédier aux projets ciblant les enfants et les adolescents. C'est le début de tout et j'embrasse cette nouvelle mission avec une immense joie et détermination. »

