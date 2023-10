Lancement d’un nouveau média littéraire : Lettre Zola

Une trentaine de jeunes romanciers français primés (Maria Larrea, Mathieu Palain, Blandine Rinkel, Jakuta Alikavazovic, F-H Désérable, Sabyl Ghoussoub, Maud Ventura, Joy Majdalani, Diadié Dembélé, Abigail Assor, Victor Jestin, Joffrine Donnadieu, Laura Poggioli, Line Papin...) s’engagent et lancent une nouvelle publication papier. Éric Fottorino parraine le projet.

Cette équipe inédite propose une tentative pour repenser le lien entre lecteurs et écrivains. Parmi ses intuitions : l’idée que la fraîcheur, les nouveaux formats, les nouveaux circuits de distribution, les nouvelles écritures, peuvent continuer à donner envie de lire.

À LIRE - La Lettre Zola, mais qu'est-ce donc ?

Ce n’est pas une collection d’articles, mais un carnet, comme un petit livre, racontant une histoire vraie sur un enjeu de notre temps, écrit avec une narration, un ton et un style libres, créatifs, prenants. Le design, pensé par le studio Voiture 14, est singulier, lui aussi : par un jeu de rabats, l’enveloppe et le carnet sont solidaires et forment un seul et même objet !

Lettre Zola lance une campagne de financement participatif pour rendre cette idée possible et pérenne ! Elle commence le 27 septembre 2023 et durera environ six semaines, jusqu’à début novembre 2023.

Pour soutenir ce financement participatif, ce sera à cette adresse.