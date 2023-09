Piratage : des sites miroirs qui font réfléchir l'Arcep

La start up Artéka, basée à Amiens, s'appuie sur l'intelligence artificielle pour innover en matière d'apprentissage et de diffusion de l'information. En juillet 2023, ils ont ajouté une nouvelle IA à leur portefeuille d'inventions pédagogiques : Jeanne Verne. Guide et historienne, elle donne vie au patrimoine amiénois de manière immersive, et d'évoquer ses résidents notables, dont un certain Jules Verne, son oncle…