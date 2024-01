Insight, ou l'intelligence artificielle assistante des éditeurs

Jeune société américaine cofondée par Thomas Cox et Thomas Minkus, tous deux expérimentés en matière d'édition et de technologies, Veristage investit le secteur très porteur des outils basés sur l'intelligence artificielle. Étant donné leurs parcours, il est assez logique qu'Insight, leur première solution, soit tournée vers l'édition.

Tout juste commercialisée, la plateforme Insight est présentée comme une assistante paramétrable pour les projets d'édition. Capable d'analyser les textes qui lui sont proposés, elle peut ensuite fournir différentes mesures, mais aussi des éléments de marketing, comme des résumés, des métadonnées et même des suggestions pour un club de lecture...

« Insight ouvre la voie à une collaboration sécurisée entre les éditeurs et l'intelligence artificielle », souligne Thomas Cox dans un communiqué. Selon lui, la plateforme « permet aux éditeurs d'optimiser leur processus de travail, à tous les niveaux de la chaine éditoriale ».

Plusieurs grands modèles

Concrètement, l'utilisateur charge son texte au sein d'Insight, qui, en quelques minutes, « lit » et analyse le document. À travers un système d'onglets sont ensuite présentés les résultats, notamment des résumés de lecture, des mots-clés, des descriptions d'images et des citations, des éléments de promotion et de marketing.

« Insight est construit sur une plateforme de gestion de contenus existante, destinée aux éditeurs », nous précise Thomas Minkus. « Nous avons intégré l'intelligence artificielle à ce système, à l'aide de nombreux grands modèles de langage, dont ChatGPT et DALL-E d'OpenAI, Claude d'Anthropic, Gemini de Google, et Mistral. »

Veristage n'a donc pas développé sa propre intelligence artificielle, mais plutôt le connecteur permettant de les intégrer à Insight et de les faire travailler sur des tâches éditoriales. « Insight a été conçue pour être en neutralité vis-à-vis des grands modèles de langage. Nous avons intégré ceux qui sont les plus courants aujourd'hui et pourront en ajouter d'autres à l'avenir. Nous pouvons activer et désactiver tel ou tel modèle, si nos clients préfèrent travailler avec certains fournisseurs », précise le cofondateur.

Environnement sécurisé

Insight est bien entendu capable de traiter différents types de documents, de la fiction à la non-fiction, en passant par les manuels scolaires, ou de simples chapitres. L'outil pourrait s'intégrer dans différentes chaines éditoriales et garantit la sécurisation des données via un système de cryptage. Toute une variété de formats informatiques est compatible, comme PDF, Word, XML (Onix, JATS), EPUB et Excel.

Le modèle économique repose sur un abonnement proposé aux maisons d'édition, avec différents tarifs selon la taille des structures, précisent Thomas Cox et Thomas Minkus.

Pour le volet marketing de l'assistant, ce dernier est capable de créer des « publications sur les réseaux sociaux, des présentations, des descriptions destinées à Amazon, des mots-clés et contenus supplémentaires tels que des questions pour les clubs de lecture, des résumés de chapitres et des questions à choix multiples (pour les manuels scolaires) », détaille Thomas Minkus. Insight peut aussi cerner le public cible d'un ouvrage en particulier, ainsi que des arguments de vente.

En complément des propositions d'Insight, un agent conversationnel est intégré, pour ouvrir la discussion et, en posant des questions supplémentaires, obtenir de nouveaux éléments, comme « des plans de promotion, des lettres de présentation, des emails, des suggestions d'articles de blogs ou encore des mots-clés plus spécifiques ».

Enfin, l'outil peut assurer la conversion audio d'un texte court, à l'aide de la solution de synthèse vocale d'OpenAI.

Assister et accélérer

À l'heure où des plateformes d'autopublication comme Amazon croulent sous les ouvrages produits automatiquement par des outils d'intelligence artificielle, dont ChatGPT, Insight pourrait-il créer une bulle éditoriale autonome ? Capable de générer et commercialiser des textes à l'infini ?

Non, assure Thomas Minkus, puisque « nous avons construit Insight pour accompagner les éditeurs dans leurs processus de travail, et pour leur fournir les meilleurs apports de l'IA dans leur travail. Insight accélère l'identification des catégories d'ouvrages et la création des mots-clés. Il aide à la création des posts pour les réseaux sociaux, des présentations, des arguments de vente, mais il ne pourra pas écrire ou publier un livre à votre place. »

Familier de l'intelligence artificielle, Thomas Minkus est même convaincu : aucun outil actuel « ne pourra écrire le prochain Prix Goncourt. L'IA est excellente pour de nombreuses tâches, mais je ne l'ai pas vu outrepasser la créativité humaine, jusqu'à présent. »

Après deux décennies dans le monde du livre, les cofondateurs souhaitent avant tout « faire bénéficier les éditeurs de la puissance de l'IA ».

Seul point décidément très incertain, dans plusieurs pays du monde par ailleurs : le statut des contenus générés par Insight vis-à-vis du droit d'auteur. « Les lois en la matière n'ont pas unanimement tranché sur le fait d'un contenu généré par l'IA puisse être couvert par le droit d'auteur ou non », rappelle Thomas Minkus. Cela dit, les manuscrits soumis à Insight restent bien sûr protégés par le droit d'auteur.

Photographie : illustration, Matt Wiebe, CC BY 2.0