De Marque s'associe à MOBiDYS pour rendre la lecture plus accessible

Ces ouvrages seront disponibles pour les écoles canadiennes sur deux sites : Biblius au Québec, géré par le ministère de l’Éducation avec le soutien technologique de De Marque, et Cantook Éducation pour les autres provinces, plateforme propre à De Marque. Les ouvrages proviennent d'éditeurs tels que Québec Amérique, Bouton d'or Acadie, Apprentissage illimité, Les 400 coups et Les Malins.

Près de 200 livres numériques seront proposés dans le format FROG (FRee your cOGnition / Soulage l'effort cognitif), conçu par MOBiDYS. Un format de livre digital qui facilite la lecture et aide le lecteur à se focaliser sur la compréhension du texte, en proposant divers outils comme la sélection de la police et ajustement de la taille, la mise en évidence des syllabes, la lecture audio par une voix réelle, la zone de lecture spécifique, ou la clarification du lexique.

Marc Boutet, président de De Marque, indique que ce partenariat s'inscrit dans une volonté, pour De Marque, de rendre « rendre la culture accessible à tous, nous croyons que chaque individu, quelle que soit sa situation, devrait avoir accès aux outils pour favoriser l'apprentissage, l'acquisition de

connaissances, et le plaisir de lire. »

Il intervient alors que les troubles spécifiques des apprentissages, notamment la dyslexie, touchent entre 6 et 8 % de la population canadienne. Aussi, on estime que plus d’un élève canadien sur dix n’atteint pas le niveau de compétence en lecture attendu au niveau de la 8e année/secondaire II (équivalent de la 3e en France).

MOBiDYS Canada, appartenant au groupe MOBiDYS (France), leader dans le domaine du livre numérique adapté aux lecteurs ayant des difficultés d'apprentissage, offre aux établissements élémentaires et secondaires une série d'environ 200 ouvrages adaptés pour chaque type de lecteur.

A LIRE — L'entreprise Geo Comix rachetée par De Marque

La société s'associe à De Marque entreprise canadienne qui a pour volonté de devenir, à l'international, un leader technologique dans le monde de la distribution et de la lecture numérique au service des éditeurs de livres, des bibliothèques publiques et scolaires, des librairies, des organisations et des consommateurs.

crédits image : Michał Parzuchowski / unsplash