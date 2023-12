Des liseuses vendues dans les librairies indépendantes de France

Les liseuses, commandables directement par les particuliers sur les sites des librairies et disponibles en magasin, seront commercialisées dès le 11 décembre.

« ePagine et inkBOOK, plus que jamais engagés au côté de la librairie indépendante, vous accompagneront dans le déploiement et la commercialisation de ces appareils au service de la lecture numérique, au travers de la mise à disposition d’éléments promotionnels, de pages libres et de documentations ciblées », assurent les partenaires dans un communiqué.

Les appareils Calypso (dos rouge) et Focus (dos bleu) permettent à leurs utilisateurs de lire à la fois des livres numériques et d'écouter des livres audio sur un seul appareil. Ils sont équipés d'applications pour lire divers formats numériques, y compris PDF, EPUB et MP3 pour les livres audio. Vendus pour 129 et 229 €, ces appareils mesurent respectivement 6’’ et 7,8’’ avec une capacité de stockage de 16 Go, soit près de 10.000 ouvrages.

On transférera rapidement des titres depuis un téléphone grâce à un QRCode et accédera à un large catalogue de livres numériques, quel que soit le format ou les protections DRM. Les lecteurs ebook gèrent la protection LCP et intègre automatiquement la clé LCP d’un utilisateur connecté. De plus, en pré-paramétrant la liseuse avec le code EPAGINE, les utilisateurs peuvent retrouver tous leurs titres numériques précédemment achetés en un seul endroit.

Les liseuses offrent un confort de lecture optimal avec un éclairage intégré et des paramètres de couleur pour préserver les yeux. Enfin, ePagine proposera également des services d'assistance et de documentation sur le livre numérique, les formats et les DRM, ainsi qu'une assistance téléphonique disponible 6 jours sur 7.

En cas de commande, depuis le site internet des libraires, le client est redirigé vers le site d’inkBOOK (entièrement en français) pour procéder à l’achat de sa liseuse. Les librairies intéressées commanderont leurs stocks dès le 5 décembre.

La mise en vente des appareils repose sur un modèle simple dans lequel clients et libraires peuvent directement passer commande auprès d’inkBOOK. Au travers de ce nouveau parcours de commande, intuitif et sécurisé, les clients peuvent pré-paramétrer leur appareil et ainsi retrouver leurs livres numériques sans difficulté.

Les libraires souhaitant créer une page libre sur leur site pour présenter et commercialiser des liseuses peuvent se rendre dans leur back-office, dans le menu « Liseuses ». Là, ils trouveront des argumentaires et des visuels utiles à la composition de la page, ou pourront copier directement la page libre mise à disposition par ePagine.