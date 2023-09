Grâce à l'IA, des textes du domaine public à écouter à l'oeil

Né un beau jour de juillet 1971, quand Michael Hart a mis en ligne sur un site la Déclaration d'indépendance des États-Unis au format numérique, le Projet Gutenberg a depuis gagné une sacrée quantité de titres du domaine public à son catalogue, et bien des adeptes.

Cette bibliothèque librement accessible réunit aujourd'hui plus de 70.000 références, dont des centaines d'ouvrages en français, grâce à l'implication de bénévoles qui scannent, font reconnaitre les caractères par des logiciels et mettent en forme les versions numériques des textes du patrimoine mondial.

Contenter les esgourdes

Le livre audio n'est pas un format récent, mais l'accélération des connexions à internet et la popularisation des appareils de lecture ont rendu son usage bien plus simple qu'auparavant. Conséquence : ce format numérique a le vent en poupe, sans doute plus que jamais. Par ailleurs, il a l'avantage d'être utilisable par des personnes empêchées de lire, à cause d'un handicap, par exemple, et par ceux et celles qui préfèrent l'écoute à la lecture.

« La demande est très forte pour les livres audio », remarque ainsi Greg Newby, PDG de la fondation Project Gutenberg Literary Archive, qui pilote le Projet Gutenberg, « mais nous nous sommes rendu compte que nous n'étions pas très doués pour en concevoir ». Un constat peu surprenant : la réalisation d'un livre audio, assez coûteuse en temps comme en argent, s'accorde difficilement avec un modèle basé sur le bénévolat.

La fondation s'est alors rapprochée de la multinationale Microsoft et le Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, dans le cadre d'un programme visant à convertir les textes hébergés par le Projet Gutenberg en livres audio numériques, distribués librement.

Les résultats sont, sans surprise, impressionnants. Au niveau de la quantité, d'abord, puisque la technologie mise à disposition permet « de réduire des jours de travail volontaire à 30 secondes de conversion par livre », souligne Greg Newby auprès de FreeThink. La collection de livres audio du Projet Gutenberg — en anglais uniquement — a ainsi gagné 5000 nouveaux titres. Pour la qualité, les chercheurs et développeurs ont inclus au logiciel de conversion audio un « système générateur d'émotions » qui, en fonction du contexte narratif, peut ajuster le ton et le débit de la voix de synthèse.

Les craintes de la profession

Dans un communiqué, le Massachusetts Institute of Technology se félicite de la génération de centaines de livres audio, accessibles sur Spotify et les services de diffusion de podcasts d'Apple et de Google. Le MIT se réjouit aussi des avancées technologiques permises par l'expérience, notamment « la possibilité de faire lire un livre audio par la voix d'un utilisateur, à partir de 5 secondes de voix seulement ».

Autrement dit, il serait possible de « devenir » le narrateur d'un livre audio d'une manière relativement simplifiée. Au risque d'un peu plus inquiéter les professionnels de la narration, lecteurs et comédiens, pour lesquels la lecture professionnelle de textes représente une source de revenus non négligeable, parfois la seule.

On pourrait les rassurer en rappelant que la mise à disposition des textes du domaine public au format numérique, librement accessibles, n'a pas pour autant empêché les éditions commerciales de ces mêmes textes.

Cependant, l'usage des outils basés sur l'intelligence artificielle pour générer des livres audio reste à la recherche de son cadre légal et éthique, comme d'autres utilisations de ces technologies. Aux États-Unis comme en Europe, les débats sont largement ouverts.

Photographie : illustration, Jonathan Grado, CC BY-SA 2.0