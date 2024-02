Bibliothèques Sans Frontières lance son appli pour l'intégration

Cette initiative est rendue possible grâce au financement de la fondation Rothschild et de la fondation d'entreprise Michelin. Disponible sur Google Play et l'App Store dès le 28 février, l'application introduit l'arabe et le pashto comme langues de base et propose une section spécifique Travailler en France.

Le premier module de cette section, axé sur la santé et la sécurité dans les environnements industriels, a été développé en collaboration avec les équipes de Michelin. Le mercredi 28 février 2024, le nom de l'application sera révélé.

Introduite à l'automne 2022 pour répondre aux besoins des réfugiés de la guerre en Ukraine, cette application a déjà contribué à faciliter l'intégration immédiate de plus de 7500 personnes.

Sa particularité réside dans sa méthode d'apprentissage partant de la langue maternelle de l'utilisateur et mettant l'accent sur la communication orale, permettant ainsi une acquisition rapide des compétences de base en français pour une autonomie précoce. Cette approche pratique la rend complémentaire aux enseignements traditionnels de français langue étrangère (FLE).

Dans le but d'assister les migrants souhaitant s'intégrer dans le marché du travail, Bibliothèques Sans Frontières (BSF) envisage d'élargir prochainement son application avec l'ajout de nouvelles langues et de modules spécifiquement conçus pour les secteurs d'activité où la demande est forte, tels que l'hôtellerie-restauration, la sécurité et les services à la personne, entre autres.



Fondée en 2007 par l'historien Patrick Weil, Bibliothèques Sans Frontières (BSF) s'engage à améliorer l'autonomie des communautés vulnérables en leur offrant un accès facilité à l'éducation et à l'information. À travers une présence dans une trentaine de pays, l'organisation utilise la culture, l'éducation, et l'information comme leviers pour favoriser la résilience, combattre les inégalités et encourager le vivre ensemble, même dans les contextes de crises et de précarité. A

Avec ses solutions, une vaste bibliothèque de contenus disponibles dans 36 langues et son savoir-faire en médiation culturelle, BSF, en collaboration avec ses partenaires, adresse des défis contemporains majeurs tels que l'éducation, la littérature et la culture, la citoyenneté et l'intégration sociale, la santé, ainsi que l'emploi et l'entrepreneuriat.

Crédits photo : Bibliothèqe Sans Frontières