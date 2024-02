Club de lecture numérique : “Derrière l'écran, il y a surtout de l'humain

Créée en 2011 et basée à Lyon, la plateforme compte élargir ses propositions de lecture dans sa dimension pratique et nomade, en délaissant les gros livres à transporter dans son sac. À ce titre, Vivlio est à l'initiative, outre de son lecteur ebook, d'une bibliothèque numérique et d'une application mobile, dans l'optique de « séduire les plus grandes enseignes culturelles françaises et européennes ».

Destinée aux lecteurs, aux libraires et aux éditeurs, l'application entend reprendre le concept du club de lecture classique - où les participants lisent un ouvrage de leur côté avant d'en partager ses impressions dans un groupe ; mais, « numérique oblige, il est [donc] beaucoup simple pour les auteurs concernés de s’investir dans le club de lecture, notamment à travers leurs réseaux sociaux ».

Lire ensemble, en ligne

Concrètement, eBook Club prend appui sur les réseaux sociaux, en majeure partie Instagram, pour échanger, débattre, de sorte à « provoquer les rencontres ». Julien Simon, directeur d'édition de Vivlio, complète : « Nous jouerons ainsi le rôle de facilitateurs de conversation et de plateforme de découverte, en partageant systématiquement sur nos réseaux sociaux les participations des lecteurs et lectrices au Club. Il suffira que le participant nous tague dans ses publications pour que nous puissions les republier. »

Un programme qui établit des partenariats avec des éditeurs, des libraires et des auteurs, par ailleurs. Ainsi, à chaque nouvelle session du Vivlio eBook Club, l'éditeur collaborateur offrira son ouvrage à un tarif préférentiel, pour en faciliter l'accès au plus grand nombre.

La plateforme adopte un système de parrainage : pour marquer cette première édition, le eBook Club s'allie avec les éditions Albin Michel. Les participants pourront découvrir Les Mauvaises Épouses, roman de Zoé Brisby paru en 2023. « Un roman s’écrit seul, mais se vit à plusieurs. Hâte d’échanger avec les lecteurs », déclare l'autrice à cette occasion.

Pour inaugurer cette initiative, Albin Michel met donc à disposition la version numérique du roman avec une réduction de 50 % durant tout le mois de mars. Ce premier eBook Club se tiendra du 1er au 31 mars 2024, pour ensuite se jouer de manière bimestrielle, en faisant appel à de futurs éditeurs partenaires.

crédits image : Amanz / unsplash