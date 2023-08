En attendant d'écrire des livres directement avec son esprit...

Non plus penser avant d’écrire, mais penser pour écrire. Mais surtout, rendre la parole, d’une manière inattendue, à des malades qui en sont privés. Pour Pat Bennett, 68 ans, chaque mot prononcé est une souffrance : atteint d’une sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot), les cellules nerveuses contrôlant ses muscles vocaux et faciaux ne fonctionnent plus. Ses paroles tiennent plus du borborygme…

De signaux aux phonèmes

L’Université de Stanford a développé une interface encore expérimentale dans l’un de ses labos : le logiciel transforme les pensées de Bennett en phrases facilement intelligibles. Les propos demeurent rudimentaires, mais le procédé est sensationnel.

Ces solutions de connexion directe avec le cerveau attendront encore plusieurs années avant d’être démocratisées : les systèmes ne fonctionnent qu’en laboratoire, avec l’impératif de fils implantés dans le crâne. Les versions sans-fil arriveront prochainement et le professeur Jaimie Henderson estime que d’ici 5 à 10 ans, cette solution apparaîtra dans les foyers.

Concrètement, l’informatique apprend à décoder des signaux qu’émet l’esprit, en les identifiant à des paroles, ou plus précisément, à des phonèmes. Un modèle de langage (ou une intelligence artificielle, pour faire plus moderne) convertit ensuite les éléments enregistrés : il transforme les sons en mots en fonction de calculs spécifiques, pour répondre à un contexte. Et se trompe sur moins de 25 % des interprétations.

À ce jour, la machine dispose de 125.000 mots, bien plus qu’il n’en faut pour s’exprimer — elle permet d’ailleurs à Bennett de produire plus de 60 mots par minute, près de la moitié d’une vitesse de conversation classique. (plus d’informations)

Restaurer des fonctions essentielles

La société Synchron, basée à New York, développe des implants BCI (interface cerveau-ordinateur) pour aider les patients paralysés à se reconnecter au monde. Contrairement à d’autres implants, ceux de Synchron ne nécessitent pas de chirurgie invasive.

Le Dr. Tom Oxley, son fondateur, insiste sur le fait que la technologie BCI ne vise pas à augmenter les capacités des personnes en bonne santé, mais à restaurer les fonctions essentielles que les personnes valides tiennent pour acquises. Aux États-Unis, environ 31.000 personnes sont atteintes de la sclérose latérale amyotrophique et près de 300.000 souffrent de paralysie de la moelle épinière. Ces personnes perdent souvent l’accès à des outils essentiels comme les smartphones. Avec un BCI, elles retrouveraient une certaine autonomie.

En 2022, la société est devenue la première à implanter avec succès un BCI chez un patient humain. Le dispositif Stentrode de Synchron est introduit chirurgicalement par la veine jugulaire, évitant ainsi une chirurgie cérébrale ouverte. Ce dispositif offre une meilleure qualité de signal qu’un EEG traditionnel sans nécessiter d’implantation invasive.

Avec un BCI, ces patients gravement paralysés ne sont plus isolés et communiquent plus facilement. Cependant, la commercialisation à grande échelle de cette technologie attendra encore quelques années.

Crédits photo : Tumisu CC 0